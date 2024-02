Miroslav Muta Nikolić sigurno je najtrofejniji pomoćni trener u istoriji, njegova kolekcija zlatnih i srebrnih medalja i pehara sa velikih takmičenja je impozantna, a sve ih je osvojio kao desna ruka selektora košarkaške reprezentacije naše zemlje.

Skoro dve decenije poznati košarkaši stručnjak vezan je za nacionalni tim, a za to vreme stigao je do dva zlata - na Svetskom prvenstvu 1998. i Evropskom prvenstvu 1997, i četiri srebra - na Olimpijskim igrama 1996. i 2016, Svetskom prvenstvu 2014. i Evropskom prvenstvu 2017.

Posebno je ponosan na titulu šampiona sveta sa U20 ekipom 2006, kao i na veliki uspeh ostvaren godinu dana kasnije, kad je juniorska reprezentacija postala prvak Evrope. Foto: N. Paraušić

Zato neverovatno zvuči podatak da Nikolić ne prima nacionalno sportsko priznanje, odnosno sportsku penziju, iako po svemu to zaslužuje. Nažalost, takva je Uredba o nacionalnim priznanjima i ona kaže da pomoćni treneri i treneri mlađih kategorija na to nemaju pravo. U slučaju Mute Nikolića najbolje se vidi koliko je to nepravedno.

- Ne bih da ispadne da se ja nešto bunim, ali mislim da sam to zaslužio, uostalom, ovde se radi o uredbi, a ne zakonu - kaže Muta. Foto: N. Paraušić

- Ne smeta meni da drugi dobiju to priznanje, ali ja sam 18 godina u reprezentaciji, osvojio sam sve moguće medalje u tom periodu, bio sam svetski prvak... Imam stvarno mnogo medalja, sve mi je to u kući. A neko je dobio sportsku penziju a da nema nijednu medalju, ima tih slučajeva. To je vrlo nepošteno. Iskreno, krivo mi je, malo me boli kad sve to vidim, i ove iz estrade kako su ušli u krug nacionalnih priznanja. Pa valjda sam i ja dao nešto ovom sportu, dala je košarka i meni mnogo toga, ali i vratio sam - dodaje Nikolić.

Čekam ugradnju veštačkog kuka Mnogi su bili iznenađeni kad su videli Nikolića na sahrani Dejana Milojevića kako hoda pomoću štapa. Iskusni trener je objasnio zbog čega je morao da se osloni na pomagalo. - Kuk me muči, ne mogu da stojim dugo. Zato sam bio poneo štap. Imam jedan veštački kuk, čekam na operaciju drugog, pa kad stignem na red. Miloje je bio takođe moj igrač, jako mi je žao zbog njegove smrti. Nazvao sam ga srpskim Barklijem, kao što sam i Rakočeviću dao nadimak "beli DŽordan" - kaže Nikolić.

(Kurir sport)

