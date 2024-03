Otac popularne pevačice Sajsi MC je Jovan Rašić, prvi pevač čuvenog benda "Generacija 5". Ovaj Zaječarac bio je deo originalne postave grupe nastale 1977, međutim, bend je napustio već krajem sedamdesetih, kada ga je nasledio mnogo poznatiji Goran Milošević.

Foto: ATA images

Rašić je tada postao stomatolog, i tim poslom se bavio sve do penzije. Muzici se vraćao samo povremeno, ali ne u profesionalnom smislu.

Jovan Rašić svojevremeno se pojavio u jednom muzičkom takmičenju i sve iznenadio.

Iako su mnogi i zaboravili na ovu veliku zvezdu nekadašnje Jugoslavije, on je ovom prilikom pokazao da njegov talenat sa godinama nije ništa manji. Foto: Jutjub printskrin/Nikad nije kasno

Pevač se pojavio u takmičenju “Nikad nije kasno”, a tadašnji član žirija tog takmičenja Đorđe David kasnije je ispričao da je bio na mukama kada je trebalo da oceni kolegu.

-To je jedno od najneugodnijih iskustava u mom životu. Znate, ja sam vaspitavan da poštujem autoritete i bogate biografije i onda dođem u situaciju da me Žika pozove u emisiju, da budem u žiriju i na snimanju mi kaže ko su takmičari i pročita mi ime Jovan Rašić. Odmah sam ga pitao: "Da li je moguće da si mi ovo napravio? Da ja budem u žiriju i ocenjujemo da li Jovan dobro peva?". To je najgora stvar koju sam mogao da doživim jer Rašić je za mene muzička veličina, neko ko peva "Daj, daj, istinu mi daj", pesmu koja je "Generaciju 5" probila - ispričao je Đorđe svojevremeno za "Grandonline" i otkrio da je bio čest gost u Rašićevom domu.