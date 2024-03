Povodom Međunarodnog dana žena, Novak Đoković, rešio je da na orginalan način obraduje svoju suprugu.

Baš kada se našao na svom terenu, Nole, je prišao kameri i poslao sočan poljubac, a u opisu snimka tagovao je svoju suprugu, koja je verujemo bila oduševljena ovim gestom.

Podsetimo, Jelena i Novak Đoković važe za jedan od najskladnijih parova koji u svojoj ljuvavi uživaju i posle više od devet godina braka.

Jelena je priznala koliko je podrška važna i otkrila je koliko se slaže sa tim da iza svakog uspešnog muškarca stoji uspešna žena, a iza svake uspešne žene ona sama. Foto: V.Danilov/Tanjug/D.Milovanović/P.Milošević

- Ne znam šta je definicija uspeha. Neko će reći godine koliko su zajedno, ali složićete se da ima ljudi koji su jako dugo u braku, a nesrećni. Ne mogu da tvrdim da smo mi primer uspešnog braka. Mi smo još uvek mladi ljudi koji se menjaju. Pred nama je svašta nešto. Ja sam zadovoljna što u njemu imam prijatelja i što on u meni ima prijatelja. Ako ostanemo prijatelji do kraja života to će za mene biti uspeh. A partneri ili šta god, to je nešto što je emocija koja je izražena i jaka i eksplozivna i može svašta da se desi u procesu i ne želim da se obećavam na taj način, kao uspešan brak da to podrazumeva. Ne postoji formula uspeha i, molim vas, nemojte nas stavljati u tu kategoriju - rekla je Jelena Đoković za "Gradska RTV Podgorica".

