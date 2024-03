Iva Štrljić često je govorila o ocu Milanu, ali retko o bratu i polubratu. Milan Štrljić se razveo do supruge Slavice kada je glumica imala 15 godina.

- Jako je nezgodno kada imate 15 godina, mama ostaje da živi ovde tata odlazi da živi tamo, a vi sa vaših 15 godina treba da odlučite, da li ćete izabrati tatu ili mamu. To je jedna strašna situacija. Ja sam znala šta god da odlučim, ja ću ceo život biti kriva. I to je istina. Ja sam svoj osećaj krivice čitavog svog života nosila sa sobom. Ja sam znala da ako sa 15 godina kažem idem sa tatom, da ću možda povrediti mamu, ako kažem idem sa mamom, da ću možda povrediti tatu. Mene ta odluka nije napustila nikada. Ja sam stalno imala preslikan osećaj krivice - ispričala je Iva gostujući u emisiji "Na terapiji kod Slavice Đukić Dejanović" na TV "Blic", a onda otkrila šta je ono što je uvek bolelo. Foto: Reprint TV Novosti/

- Znate šta me je na primer bolelo uvek, bolelo me je to što sam se stvarno uvek trudila, pošto je meni tata strašno nedostajao, mi već dosta dugo ne živimo zajedno, prošlo je evo već 20 godina ja sam se stvarno za samu sebe borila, trudila, sa jednom moram da kažem ipak, otežavajućom okolnošću. On jeste čovek koji je otišao odavde, ja sam morala tu činjenicu na neki način da pobedim što nije jednostavno. Na različite ljude nailazite kroz život, nisu svi kao vi, nisu svi otvoreni, dobronamerni, neki su pomalo i ljubomorni, neki su zamerljivi, neki traže neku grešku, neki će u vama videti grešku, a vi niste ni za šta krivi i zašto bi uopšte dete bilo krivo za bilo šta kad to nema veze sa detetom. Mnogo toga sam morala da pobedim na svom putu da bih danas ovde sa samopouzdanjem snažnijim nego ikad sedela i razgovarala sa vama na tu bolnu temu. Mene je to bolelo više nego što sam ja to pokazivala. Meni je on falio više nego što sam ja to ikada ikome govorila, meni je nedostajao neko da se obratim kada mi je teško i neko da mi pomogne. Mene je pogađalo kada vidim na primer šta sve njegove kolege rade za svoju decu što za mene nije učinjeno, što je u redu da me pogodi. Bolelo me to što će neko da kaže da sam nešto dobila zbog tate, a nisam dobila baš ništa.... Foto: ATA images

Slavica je Ivu prekinula konstatacijom da je otac to jednom i rekao da je nasledila njegov dar za glumu i da smatra da je to najveća prednost koju od njega ima, da žive u dve države, da nemaju mogućnost da budu previše bliski, a čak je jednom rekao i da nema želju da se pred kamerama pojavi sa njom.

- To me je izuzetno zabolelo. Zašto da se ne pojavi pred kamerama sa mnom? To me je zabolelo. Ja mislim da je on to rekao zato što nije umeo ništa... Zato što mislim da on mnogo slabije i mnogo manje elokventno ume da komunicira sa novinarima od mene - rekla je iskreno zadržavajući suze Iva.

Posle razvoda od Ivine majke, Milan se skrasio kraj Daše, sa kojom je dobio sina Frana.

− Frane besprekorno govori engleski, voli borilačke veštine i želi da uči japanski ‒ otkrio je Milan Štrljić jednom prilikom.

