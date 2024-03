Mnoge dame bile su razočarane kada su pre oko pola godine sazanle da on ima novu-staru devojku kako su mediji nazvali Vanju Bogdanović. NJih dvoje smo do samo zahvaljujući društvenim mrežama imali prilike da vidimo zajedno, a sada se i to promenilo.

Foto: Tanjug/AP

Popularni par je ovog puta uslikan zajedno na jednom javnom događaju, košarkaškoj utakmici između Partizana i Olimpije koja je pre nekoliko dana održana u Milanu.

Tom prilikom društvo mu je pravila lepa Vanja, s kojom je Vlahović bio u vezi, pa raskidao, pa se opet mirio. On se trudi da svoj privatni život sakrije od očiju javnosti, ali ne polazi mu to baš uvek za rukom.

Sve u svemu, ovaj skladni par je, čini se, uozbiljio svoju vezu, budući da je ovo prvi put da Vlahović na neki javni događaj dođe u društvu svoje devojke.

Da podsetimo, Dušan je nedavno bio u vezi sa bivšom mis Italije, danas voditeljkom Karolinom Stramare. Mediji su nakon raskida od italijanske lepotice spekulisali da je upravo Vanja bila okidač za kraj te veze. Foto: Profimedia

Da li će se i kada on odlučiti na neki korak dalje u njihovoj vezi ostaje nam da vidimo, ali ono što je neosporno i što se i kroz fotografije može videti jesu njihovi zaljubljeni pogledi i emocije.

