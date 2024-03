Rođena je 29. juna 1984. godine u Zemunu. Udata je za Veljka Gudelja, s kojim ima troje dece, sinove Milijana i Damjana, te ćerku Emiliju.

Interesantan podatak je da se ovaj par venčao u Africi, a u Srbiji su organizovali crkveno venčanje:

- Mi smo imali dve ceremonije, jednu na Mauricijusu, gde nas je venčao matičar, i drugu u Beogradu, u crkvi. I onda zamislite koliko mi događaja za prepričavanje imamo - ispričala je uz osmeh Gudeljova za Gloriju svojevremeno. Foto: Jutjub printskrin/CROCODIL

- Setili smo se kako nam je za oba dana padala kišica i kako je to u Africi znak velike sreće. Čak se pojavila i duga ispod koje smo napravili predivne fotografije. Bilo je tu i zanimljivosti, poput one da me je dever izveo i predao budućem mužu, a potom mi bio svedok, tj. kum na venčanju - izjavila je voditeljka, a njen suprug je dodao da je ona njegova velika podrška i da se ne menja, uvek je spremna da pomogne:

- Aleksandra me uvek voli istom jačinom, i kada je lepo i kada je teško. To je ona, uvek spremna da voli i bude podrška.

Veljko je istakao da je reč "razvod " u njihovoj kući nepoznata:

- Trebalo bi da postoji dobar razlog zašto bi to neko od nas rekao. Kada bi to bio slučaj, onda ni ona ni ja ne bismo više imali potrebu da budemo u ovoj zajednici.

