Goca Tržan, koja ima svoju emisiju na K1 televiziji, ugostila je goste sa kojima je razgovarala na temu dijabetesa, te tom prilikom otkrila da je njen brat umro u snu.

- Vasilija je dobila šećer sa 12 godina, sada ima 14,5... Kažem probudila sam se i izmerila sam joj šećer i šećer je bio dva - ispričala je gošća, a Goca ju je upitala: "Zašto si joj izmerila šećer?"

- Intuicija me neka vodila, to je ta intuicija, to je nešto... Svaka majka oseća, osećaju i očevi, ne mogu da kažem, ali majke su duboko povezane sa svojom decom. Foto: ATA images

- Pitam te to iz vrlo ličnih razloga zato što je meni brat preminuo u snu, rekla je Goca sa suzama u očima.

Inače, kako su mediji pisali, Goci Tržan je pre sedam godina iznenada preminuo brat od tetke u snu.

- Ja sam se danas oprostila od jedne jako drage osobe u životu i neću ga više nikada videti, ali te je on slušao večeras. Kao što sam se i od Tošeta oprostila. Da sam htela da pevam neku pesmu mom bratu to bi bilo ovo - rekla je tada Goca kada se rasplakala u "Pinkovim zvezdicama".

BONUS VIDEO: