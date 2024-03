Modna kreatorka je napustila vilu na Senjaku i iznajmila stan u luksuznom naselju u Beogradu.

DŽinović je sada otvoreno pričao o krahu braka, te otkrio da li je navodna prevara njegove još uvek zakonite supruge razlog rastanka.

- Daću vam odgovor! Pitajte nju, ona je napustila mene, a ne ja nju. Ona zna razloge, ja ne znam nijedan. To je to - rekao je pevač, koji je rastanak od Meline teško podneo. Foto: N. Fifić

- Ne, nije mi teško. Bilo mi je teško pre godinu, godinu i po dana jer mi se razbija porodica i tako dalje. Međutim, nekako sam to ishendlovao snagom mentalnog sklopa koji je poprilično jak, a pomalo i tvrdoglav. Uspeo sam sve to da saniram i, kako se kaže, iz jedne bitke izađeš jači nego što si bio - kazao je on.

Takođe je otkrio na koji način je preboleo odlazak još uvek zakonite supruge.

- Da se razumemo, sve je to stvar glave i emocija. Znači, treba pomiriti emociju koja je tu najveći problem i pomiriti je sa glavom, odnosno sa realnošću. Ako to dvoje čovek uspe da napravi i tu napravi pobedu, odnosno ako uspe to da pomiri onda je napravio pobedu i uspeo - rekao je Haris.

DŽinović tvrdi da je u bračnom odnosu uvek bio iskren, te zbog toga nema problem da otvoreno kaže stoje stvari između njega i Meline. Foto: ATA images

- Moja platforma životna je istina i ja sve što kažem kažem istinu jer istinu, upamtite dobro, ne treba podgrejavati. Ona je uvek tu podgrejana i gotova. Laž treba stalno pratiti. Laž treba podgrejavati i laž je promašena investicija zato što treba puno brige oko nje. Šta sam rekao juče, a šta ću reći sutra. A istinu izvadiš od 3.000 godina unazad koja je zaključana negde i uvek je ista - dodao je on, pa otkrio da li je ljut na Melinu.

- To su moje privatne stvari na koga sam ja ljut i tako dalje. Ja to ne iznosim. Rekao sam vam, pitajte nju, ona je napustila i ostavila mene, nisam ostavio ja nju. Kraj - tvrdi Haris.

Iako je teško staviti tačku posle 12 godina braka, Haris je prelomio i potvrdio da nema pomirenja. Foto: ATA images

- Ne! Pomirenja nema. Šta ja znam, slomiti hleb ovako na pola pa ga opet sastavljati, kakav će biti? - odgovorio je on, pa se osvrnuo na reakciju njihove dece Đine i Kana.

- Oni su na srećnu okolnost već odrasli, imaju po 19, 20 godina. Oni su skoro ljudi formirani, imaju svoj način razmišljanja, stavove, prema tome žive dobro i žive ovde. Svi živimo tu, jedino se gospođa iselila svojom voljom tako da život ide dalje i ide dobro - otkrio je Haris u emisiji "Una, due, tre" Una televiziji.

