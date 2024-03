Miki je ovim povodom govorio o tome kako je, čini se, "pretplaćen" na likove negativaca.

- Još od mladih dana me zovu da igram takve likove. A sada igram ove momke, takoreći u godinama (smeh). To je verovatno zbog mog izgleda, ne znam. Trudio sam se da ne upadam u fah, ali je činjenica da sam najviše negativaca odigrao - rekao je on.

Glumac je odgovorio i na pitanje da li je zbog toga odbijao neke uloge. Foto: Zoran Jovanović Mačak

- U prvom filmu "Zelengora" igrao sam mitraljesca. I odmah posle toga imao sam sličnu ulogu, ali sam je odbio jer nisam hteo da uđem u taj fah. Ranije se snimalo dosta partizanskih filmova i ja sam odbio ulogu jer je opet trebalo da budem mitraljezac. Razmišljao sam: "Ako sad odigram još jednom takvu ulogu, to je to, zauvek ću ih igrati." Od glumca najviše zavisi da li će upasti u kalup, jer je na nama da prihvatimo ili odbijemo ulogu - objasnio je Krstović.

On je istakao da su presudni faktori da pristane na neki zadatak dobar scenario, uloga i podela.

- Kad sam čuo ko će sve igrati u "Poslednjem strelcu", definitivno sam se zainteresovao, a kad sam pročitao scenario i shvatio da film ima dobru priču, nisam imao dileme. Imali smo sve elemente da radimo i verujem da je to bio jedan od razloga da uživamo - rekao je glumac.

(Kurir)

BONUS VIDEO: