- Bekim u Beču snima sa Avom Gardner film „Dozvola za ubistvo“. On glumi njenog muža i u filmu joj lupa šamar, jer mu nije rekla da je rodila njegovo dete. Ona nije znala za Bekima ali njegov agent je imao slike, i kada je gledala kandidate za ulogu i naišla na njegovu fotografiju, rekla je: „Hoću njega.“

Kada ju je Bekim kasnije pitao zašto ga je odabrala, rekla mu je: „Zato što si na toj slici ličio na Če Gevaru a on je bio moj veliki prijatelj - rekla je u jednom intervuu za "Nedeljnik" Branka Petruć, supruga čuvenog glumca, i dodala:

- Dok se snima taj film u Austriji, ja mu kažem: „Mogu da dođem da te posetim i ostanem deset dana.“ A on: „Ako ne možeš da ostaneš dvadeset, ne dolazi u obzir.“ Znam da snima sa Avom, a ona ima tada pedeset i neku godinu i za mene je ona tada starija gospođa. A posle kad sam ja postala „starija gospođa“, shvatila sam koliko sam bila glupa. I kažem tada: „U redu.“ Rada Đuričin dođe kod mene sa predlogom: „Ima dobar put od četiri dana u Turskoj.

A onda je imala priliku i lično da porazgovara sa Avom. Foto: Arhiva Novosti

Kada se vratio sa snimanja, nije prošlo pet dana, zvoni telefon, dižem slušalicu a ono Ava. Razmenile smo par reči i kažem joj: „Daću vam Bekima.“ Mogla sam da razaznam da ona plače. Kad odgledate taj film, u Avinim očima može da se vidi da tu ima još nešto osim filma…

Ko je bila čuvena Ava Gardner?

Legendarna američka glumica rođena je 24. decembra 1922. godine u Smitfildu, Severna Karolina. Smatra se jednom od najlepših žena svog vremena, kao i jednom od najvećih filmskih zvezda Zlatnog doba Hoivuda. NJeno pravo ime bilo je Lusi Lusinda Garner.

NJena karijera započela je kada je privukla pažnju čoveka, lovca na talente, na fotografiji koju je njen brat poslao na takmičenje za Miss Atlante. Uskoro je potpisala ugovor sa filmskim studijom MGM i započela svoj put ka slavi. Foto: Profimedia

Munjevitom brzinom postala je poznata po svojoj lepoti, šarmu i talentu. NJeni najbolji filmovi su: "Mogambo" (1953), u kojem je igrala uz Clarka Gablea i Grace Kelly, za koji je nominovana za Oscara, "The Barefoot Contessa" (1954), "On the Beach" (1959)...

Izvan ekrana, Ava je imala buran ljubavni život. Foto: Profimedia

Navodno je bila s rediteljima, ali i tehničarima i ostalim članovima seta. Bilo joj je bitno samo da ne ostane sama.

