Imao je karijeru za ponos, a jedna od njegovih najvećih uloga je uloga Srećka Šojića, koji je igrao u filmskom serijalu "Tesna koža" i seriji "Bela Lađa":

On je svojevremeno gostujući u emisiji "Amidži šou" objasnio kako je nastao lik Šojića.

Kako je Lane objasnio, on je nastao po uzoru na jednog zidara.

- Toma zidar za ravne krovove. Toma je radio školu u Kumodražu. On je govorio tako "č", "ć", on je bio Piroćanac. On je došao kod mene kući, da nešto uradi i pričamo o zidu koji treba da uradi, a taj zid je bio španski zid, bio je grbav zid. On vadi olovku iz uva. Izvadi, fljaš po ovom zidu. (Ja kažem): "Nemoj, Tomo! Šta radiš to?" (Toma Lanetu kaže): "Pa ionako ovo moraš da krečiš, malterišeš ovo. Ne možeš ovo grbavo, mora da bude gladak (zid)".

- On je toliko meni bio simpatičan i draga ličnost da se ja nisam od njega odvajao kao dete. Bio sam stalno sa njim u društvu. I posle toga mi je sasvim slučajno palo na pamet taj njegov lep govor. Pa sam prvi put to igrao u toj predstavi, u toj drami koja se zvala "Barabe", koji je pisao Milenko Vučetić i koju je režirao Aleksandar Mandić. Bila je na RTS-u. I posle toga je taj lik se pojavljivao nekoliko puta i na kraju završio kao Šojić u "Beloj lađi" - rekao je Lane tada.

