Posle navoda da se Haris DŽinović razvodi od supruge Meline, pevač je za hrvatske medije odlučio da progovori o toj temi i na taj način stavi tačku na razne glasine koje se nedeljama ne stišavaju.

Haris i Melina DŽinović su emotivnu vezu započeli još 2002. godine i dobili dvoje dece, sina Kana i ćerku Đinu.

Ipak, nakon 22 godine rešili su da stave tačku na brak. Foto: Petar Milošević

- Ja ne znam zašto se digla tolika frka, to je jedan običan proces, jedan običan razvod. Ima stara izreka: „Prevareni muž poslednji sazna”, nije to neko izmislio bez veze.

- Nemojte ništa da me pitate o razvodu, pitajte Melinu, nisam ja nju ostavio, nego ona mene, ona zna sve - rekao je Haris za „Blic”.

Što se tiče nove ljubavi Harisa DŽinovića, pevač je potvrdio da nije spreman da uplovi u romansu, dok s druge strane, mediji danima spekulišu da u životu njegove bivše supruge već postoji neko drugi.

- Nisam spreman za novu ljubav, principijelno ne. To nije nimalo lak period kada se sve rastura, ali nema veze.

- Muzika i moji nastupi su jedna velika inspiracija i zaštita, naročito ako se ljudi raduju tvojim pesmama.

- Sa Melinom se nisam čuo, ništa me ne zanima. Što vas ne ubije, to vas ojača. Iz jedne bitke sam izašao živ i zdrav, nisam izgubio tu bitku, to je motivacija za sve i za život - izjavio je Haris, a mnogi komentarišu da Melini neće biti svejedno kada čuje odgovor bivšeg.

