- Ja se družim sa sarajevskim filmadžijama, u raji smo. Znamo se godinama. Ademir Kenović je čovek koji me je najviše oko filmova angažovao, pa onda Pjer Žalica, pa Srđan Vuletić. Upoznao sam i Rajka Grlića, tu sam imao ulogu u filmu "Karaula", tu sam malo glumio. Bio sam u seriji "Ubice mog oca", tu je pesma "Ja bez tebe ne mogu da živim" - rekao je Halid Bešlić.

Foto: N. Skenderija

Bešlić je ispričao i anegdotu sa Goranom Bregovićem, kada su mu dali da za potrebe filma "Karaula" snimi pesmu svog kolege i imenjaka Halida Muslimovića.

- Trebalo je da snimim pesmu "U meni jesen je" za film "Armin" Ognjena Sviličića. Ja odem u studio Gorana Bregovića, došao sam da snimim novu pesmu. Kad oni puštaju pesmu mog imenjaka Halida Muslimovića "Moj jarane, jarane, jarani smo mi...", i ja kažem šta je ovo. Kaže Goran rekao da to otpevamo. Pitam gde je Goran, kaže otišao negde na Tajland gde li je bio, negde u Kini, ne znam. Zovnem ga preko telefona, on me zamoli kaže: "Joj, molim te, izvini, otpevaj to, nisam stigao da uradim. Spašavaj me. A ja bio ljut. Kažem, ali ovo je Halidova pesma, a on meni oni hoće da je ti pevaš. I tako malo ljut otpevam - ispričao je Halid Bešlić. Foto: ATA images

Kaže i da su mu nudili da o njemu snime film.

- Nudimo su mi da o meni snime dokumentarni film. Šta će mi to dok sam živ. Posle kad ko bude hteo neka snima - rekao je Halid.

