Jelisaveta je pet godina bila u ljubavi sa Kostićem, a mnogi su sumnjali da je upravo zbog Teodosića raskinula ovu vezu.

- Srećan sam zbog nje, mi smo prijatelji na prvom mestu, toliko vremena smo proveli zajedno. Oni su slobodni ljudi, ovo je slobodna zemlja - jedino je što je Vuk jednom prilikom rekao na tu temu.

Jelisaveta i Vuk su se trudili da svoju ljubav drže što dalje od očiju javnosti, a retke su bile prilike kada su govorili o njihovom odnosu. Foto: ATA images

Oni su tokom najveće ljubavi dali zajednički intervju za Stori u kojem su otkrili detalje svog odnosa.

Može li romantični gest ili skupoceni poklon da zameni pažnju u vezi i da li vam se ikada desilo da je neki partner u prošlosti pokušao da vas kupi takvim stvarima?

Vuk: Nisam imao takva iskustva. Mislim da nisam najbolji sagovornik da polemišem o konstantnim pažnjama i povremenim formalnim izrazima ljubavi.

Jelisaveta: Sve skupocene poklone i romantične gestove dala bih za konstantnu pažnju. Formalnost prezirem. Foto: ATA images

Čime vas je partner osvojio?

Jelisaveta: Osvojio me je svojom iskrenošću, neposrednošću i duhovitošću. Baš pre neko veče zaspala sam u dnevnoj sobi, a on me je odneo u krevet.

Kad ste shvatili da je vaš partner idealan?

Vuk: Kada je rekla: "Drago mi je, ja sam Jelisaveta."

Kako biste reagovali da saznate da vas je partner prevario? Foto: Instagram printskrin/jagodenamagli

Jelisaveta: Istog trenutka bih ga ostavila.

Vuk: Tog trenutka bih je zaboravio.

Kako iznenadite partnera?

Vuk: Iznenadim je kada joj po povratku kući kažem da je volim, kao i svakodnevnom pažnjom. Bitno je da su ti trenuci spontani i iskreni.

Glumac nije krio svoju zaljubljenost, a kako je istakao, Jelisaveta mu je pomogla u teškom životnom periodu.

- Otkako sam sa Jelisavetom, promenio sam se nabolje. Ona je u moj život ušla u trenutku kada mi je bila potrebnija nego ja njoj. Umirila me je, ozdravila, a ja sam se ostavio nekih loših navika - rekao je Kostić, prenosi Kurir.

BONUS VIDEO: