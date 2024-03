Novak Đoković, kralj tenisa koji oborio sve naizgled nedostižne rekorde, od malih nogu je znao da je rođen za sport i već u prvom razredu je imao jasan cilj pred sobom - biti šampion. I dok bi na drugu decu obično uticali roditelji, zapravo je on bio taj koji je pokrenuo Srđana i Dijanu, te im pokazao da je zaista talentovan, u šta su oni dugo sumnjali. Nisu verovali da u kući imaju budućeg najboljeg tenisera ikada! Međutim, uspešna sportska karijera nosi i velika odricanja...

Novak je pohađao Osnovnu školu "Bora Stanković" u beogradskom naselju Banjica. Međutim, već sa sedam godina, on je izjavio kako mu je cilj da bude prvi u svetu u tenisu, a taj snimak je obišao celu planetu i dan-danas ga ljudi sa uživanjem gledaju.

Roditelji, i sami sportski orijentisani, podržavali su želje i prepoznali talenat svog prvenca pa su ga, kad je imao samo 12 godina, upisali na tenisku akademiju Nikole Pilića. Već u 16. godini, Nole je bio profesionalni teniser. NJegova braća Marko i Đorđe su, takođe, počeli da se bave tenisom. Foto: Profimedia

Novak je upisao Sportsku gimnaziju, ali je njegovo formalno obrazovanje ipak bilo prekinuto.

- Nisu imali razumevanja da on ne može da sedi u školskoj klupi. Morala sam na disciplinsku komisiju da idem, da obrazlažem gde je sve moj sin bio. Naravno da su me i oni ocrnili i na kraju je izbačen, odnosno ispisan iz te sportske gimnazije. Rekla sam im da nikome ne kažu da su "s" od sportske gimnazije. Trebalo je da mu daju podršku, da mu daju gradivo koji će on da savlada - ispričala je njegova majka Dijana u podkastu "Sportlight".

Nole je nekoliko puta pričao o svom obrazovanju, te je istakao da bi voleo da završi fakultet kada okonča profesionalnu karijeru. Osim toga, koliko je njegova inteligencija visoka pokazuje činjenica da se najbolji teniser svih vremena odlično na mnogim jezicima. Dakle, srpski, engleski, italijanski, nemački, francuski, španski, ruski...,ponekad i kineski, ali i japanski, arapski, portugalski i tu ne namerava da se zaustavi. Foto: Profimedia

- U osnovnim školama smo imali dva jezika koji smo morali da učimo. Engleski je bio obavezan, a drugi je bio izborni. Izabrao sam nemački, jer sam posle toga proveo neko vreme tamo u teniskom kampu. Ima jedna izreka u srpskom jeziku, „koliko jezika znaš toliko ljudi vrediš“. Volim da razumem šta ljudi govore, gde god da sam. Barem da pokupim nekoliko fraza na tim jezicima - izjavio je Đoković jednom prilikom.

Američki novinar Ben Rotenberg fasciniran je Đokovićem kao poliglotom. Ostavio ga je bez teksta kada je u Madridu 2018. godine dao 4 brza intervju i to sve na različitim jezicima!

- Đoković čak radi i čitave konferencije za medije na italijanskom u Rimu, što je relativno novi razvoj događaja. Jedini je igrač koji nije Italijan, a da to radi. Pored četiri jezika koje je pomenuo Nikola, njegov francuski je solidan, španski će verovatno unaprediti jer sada živi u Marbelji - poručio je Rotenberg.

Foto: Profimedia

Pre dve i po godine otkrila je njegova supruga Jelena da govori i ruski, odgovorivši na pitanje Kristofera Klerija, novinar „NJujork Tajmsa“.

- Priča i ruski. Ni ja ne znam kako?! Samo odluči jednog dana da priča taj jezik i „voila“ - napisala je tada na "Tviteru".

Sa druge stranem posle Osnovne škole Drinka Pavlović u centru Beograda, Jelena, tada Ristić, koja je ozbiljno trenirala atletiku, nastavila je svoj obrazovni put u Sportskoj gimnaziji. Foto: Profimedia

Kasnije je u Milanu upisala Bocconi, jedan od najboljih privatnih fakulteta u Italiji, gde je studirala "Business administration", a potom završila i master. Kako joj to nije bilo dovoljno, jer smatra da nikad nije dosta znanja i obrazovanja, 2011. odbranila je doktorat na smeru "Luxury Management and Services" Internacionalnog univerziteta u Monaku. Zahvaljujući svim ovim diplomama, Jelena Đoković danas besprekorno upravlja Fondacijom koju je osnovala sa suprugom.

Osim toga, bračni par Đoković stalo je u potrazi za novim saznanjima, te često putuju i upoznaju različite kulture i predele. Neretko i sami istražuju sve ono što ih zanima, te su oboje stekli veliko znanje kada je zdrava ishrana u pitanju, takođe, oko vaspitanja dece su se konsultovali sa najvećim svetskim stručnjacima, a veiku pažnju posvećuju i psihičkom zdravlju.

(Stil)

