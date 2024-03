- Imam običaj da kažem da se osećam kao Kineski zid, kao kamen!" rekao je Haris, pa nastavio o deci: "Oni su dobro. Znaju sve, možda čak i više od mene o nekim stvarima kojima se ja nisam bavio, a koje su njima do ušiju dopirale. Više su u gradu, više su u kretanju nekom, tako da verovatno znaju nešto. Ja stvarno ne znam ništa.

Potom je otkrio i šta je savetovao sina Kana: "Ja sam svom sinu Kanu rekao: Kane, ako izlaziš naveče i da upoznaš neku devojku, tu hleba nema. Devojke se po danu love, a dogovaraju za naveče. Prema tome kad dođeš negde naveče sve su zauzete. Onda me on danas zove i kaže mi: Taić, obišli smo šest-sedam baštenskih prostora, upoznali smo osam devojaka. Ja mu kažem: 'Eto vidiš'. Kaže on: 'Jao kakav si ti lav", priča Haris za Kurir i otkriva kako on sada provodi vreme:

- Ja dugo spavam. Do kasno radim kad sam na koncertima. Nemam nekih obaveza i taj luksuz mogu sebi dozvoliti. Da odspavam duže, ne baš da prespavam dan, ali skoro da se tako desi. Odem na tenis, odigram tenis ili sedim s prijateljima u teniskom klubu. Ja u stvari nigde i ne izlazim ako se ne ukaže neka prilika koja se mora baš ispoštovati.

Jači sam nego pre

Haris je siguran da je sada jači nego pre, a istakao je i da sigurno ne bi došlo do kraha braka da se on pitao. "Ono što te ne ubije to te ojača. Nije moglo da me ubije, ali moglo je da mi savije kičmu. Ja mislim da sam jači. To mi čak pričaju i neki moji prijatelji ne samo nakon ovog razvoda, nego u poslednjih godinu dana. Mislim na one koji su pobliže bili upoznati sa situacijom u kući. Kažu da sam potpuno drugačiji u pozitivnom smislu. Sticajem okolnosti sam sam i osećam se čvršće i jače. Da li je to bolje ili gore ne znam, vreme će pokazati", rekao je Haris, koji je siguran da do kraha braka ne bi došlo da se on pitao:

- Ne bih to radio iz prostog razloga što je porodica svetinja koja se gradi od nulte pozicije. Dovedeš je na 20 godina i onda to razbiješ kao jaje. Tako da, ako se malo okreneš, kažeš glup si ko... Što to radiš? To treba raditi nakon godinu dana ili dve, ako ljudi vide da nisu jedno za drugo. Neka to naprave za godinu, dve, tri, a ne za 20-30 godina, ko što ima slučajeva. Evo ovaj moj slučaj je jedan kada se razbija posle 20 godina, a ima slučajeva kada se to dešava i posle 30 - zaključio je naš poznati pevač.

Haris je, inače, otkrio i da je Melinin i "njegov sin veoma ljut na majku".

- Sa sinom se nije čula mesec i po dana, krasna majka. Sin je veoma ljut na nju - kazao je DŽinović.

