Klepetan, Malenin mužjak prošle godine doveo je novu saputnicu. Ime joj je Mlada i ona je ove godine došla desetak dana pre njega. U sredu je oko 12 sati i on sletio na školsku livadu u Brodskoj Varoši u Hrvatskoj - gde već godinama o rodama brine Stjepan Vokić.

- Došao je poslednji, jer očigledno putuje izdaleka. Pre nekoliko godina, prijatelji iz Nemačke koji prate rode pomoću GPS-a rekli su mi da su pročitali njegov čip na jugu Afrike oko Kejptauna, pa nije ni čudo da mu je toliko potrebno. Mislim da su i godine faktor, uostalom, on ima 35 godina, možda još nekoliko, i treba češće da staje da se odmori. Uprkos novoj nevesti, Klepetan je i dalje veran svojoj Maleni, mora da poseti njeno poslednje počivalište pod jabukom u školskoj bašti. Kakva je to ljubav, nisam mogao da verujem, a sada sam siguran da se i ptice sećaju – rekao je Stjepan Vokić, koji je decenijama brinuo o Malenoj.

Zbog slomljenog krila zime je provodila sa Stjepanom, a leta sa svojim Klepetanom. Sve godine dok je Malena bila živa, Stjepan je učestvovao u podizanju brojnih generacija roda. Sada je na red došlo da Klepetan ponovo gradi gnezdo za nove mlade rode.

- Do sada je uzeo svo granje koje sam mu pripremio. Mislim da je ženka već snela jedno jaje, zauzet je radom da bi gnezdo uskoro bilo spremno. NJegova nova saputnica nije ništa radila oko gnezda jer one to ne znaju. NJihov posao je da, kada mužjaci donesu grane, njih samo ređaju u gnezdo. Nešto kao kod nas ljudi, oni su zaduženi za dodelu novca – nasmejao se Stjepan.

"Probirljiva je kada je hrana u pitanju"

Dodaje da je i sada desetak dana morao da brine o Klepetanovoj novoj devojci.

- Podsetila me na Malenu, stajala je sve vreme u gnezdu i gledala prema istoku, jer je znala iz kojeg će smera on doći. Malo je probirljiva kada je hrana u pitanju, neće ništa da jede osim svinjskog buta, ne daj Bože da bude masnoće, neće to ni da pogleda. Nije nju briga što je moja penzija mala. Moram da priznam da se sada, kada je došao Klepetan, više zabavljaju jedan sa drugim i zajedno idu u lov na gliste, žabe i puževe, ali kad se mladi izlegnu, doći će da me cimaju za hane – kaže Stjepan.

Ipak, njemu nije teško, uprkos tome što je i on u godinama, pripremio je pribor i, čim malo otopli, krenuće na obližnje ribnjačarske kanale da love ribu jer mora uvek sveža biti.

– Bitno je da je on došao, a za ostalo ćemo se snaći – zaključio je Stjepan.

LJubavnu priču o Malenoj i Klepetanu duga 28 godina i njihovom početku možete pročitati u našem izdvojenom tekstu.

