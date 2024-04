Srpski teniser Novak Đoković oglasio se na društvenim mrežama i čestitao 7533. godinu. To je mnoge začudilo i zapitalo o čemu se zapravo radi.

Reč je o starom srpskom kalendaru, koji je potvrđen i od strane NASA i za njega se smatra da je jedan od najtačnijih kalendara.

Stari srpski kalendar sa kojim su naši preci računali vreme više od sedam milenijuma. Sa njegovim korišćenjem smo prestali onog trenutka kada je crkva preuzela Julijanski kalendar, a potpuno smo ga zaboravili kada je država u zvaničnu upotrebu uvela Gregorijanski kalendar. Foto: Instagram printskrin/djokernole

Ovog utorka obeležena je nova 7533. godinu, a taj datum je izabran sa razlogom. Naši preci su računali vreme po sunčevom kretanju, tj. po smeni toplog i hladnog vremena, a upravo je zato početkom aprila (starokalendarskim imenom Lažitrava ) počinjala nova godina.

Podsetimo, najbolji teniser sveta pre nekoliko dana prisustvovao je u beogradskom Domu omladine projekciji filma "Legenda" o čuvenom teniskom treneru Nikoli Piliću.

Po završetku projekcije Novak se ovako obratio brojnim predstavnicima medija kada je upitan o rastanku sa dosadašnjim trenerom, Goranom Ivaniševićem i ko bi mogao da ga nasledi:

- Goran je prijatelj, što se kaže, "za života", i moj i moje porodice. Neko ko je meni izuzetno drag. I, time što smo okončali profesionalnu saradnju ne znači da ćemo prestati da budemo prijatelji. Naprotiv! Rastanak je bio... koliko god rastanak mogao da bude to, pozitivan. Jednostavno, došlo je do tačke zasićenja. Osetili smo da je došlo vreme da se raziđemo. Nakon šest godina saradnje ispisali smo stranice našeg sporta, osvojili nebrojano grend slemova, zavrišili toliko godina na prvom mestu. Prošli smo sito i rešeto, i kroz deportaciju (iz Australije) i kroz diskvalifikaciju (sa Ju-Es opena) i tako dalje... Bilo je tih momenata koji nisu bili nimalo prijatni za njega, kao trenera, baš kao i za mene, ali on je uprkos svemu uvek tu bio za mene. To je nešto čega ću se ja najviše sećati, tog njegovog ljudskog odnosa prema meni u tom našem 'igrač-trener' odnosu, uvek su te neke ljudske vrednosti bile ispred svega. Mislim da je zbog te hemije koje smo imali i sam rezultat došao kao pozitivna posledica svega toga. Tako da njemu sve, naravno, sve najlepše želim. Mi ostajemo u privatnom odnosu, ali, jednostavno, došlo je do razilaženja - rekao je Nole. Foto: ATA images

Gotovo u dahu je dodao:

- Što se tiče naredne etape i poglavlja što se tiče trenera za mene, još nemam jasnu ideju ko bi to mogao da bude i da li će nekoga uopte biti. Prosto, uvek sam imao trenera uz sebe, od malih nogu, pokušavam sada ja sam da osetim ono što meni u ovom trenutku prija i što smatram da je potrebno. Bićete blagovremeno obavešteni, svakako, ako neko bude došao - istakao je najbolji teniser sveta.

