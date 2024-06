- Nema razlike između muškarca i žene, isto je to... Svima treba ljubavi, nežnosti, pažnje, a kada to u nekom odnosu ili braku nedostaje, logično je da ćemo potražiti na drugom mestu. Varala sam Rasa u braku, ali sam to činila čistog srca i iz ljubavi. Ja sam se zaljubljivala u druge muškarce, volela sam ih. Ne treba vulgarizovati takve odnose i svoditi ih na kombinacije ili afere, kako ljudi vole da kažu. Takvi odnosi su iznad toga - rekla je Eva, pa pojasnila da je ona u takvim situacijama bila i srećna i tužna u isto vreme.

"Sa ljubavnikom sam bila na sedmom nebu"

- Bila sam s ljubavnikom na sedmom nebu, srećna i nasmejana i letela sam. A kada bih došla kući, bila sam nesrećna. Ali ja sam sve priznala Rasu. Rekla sam mu da sam ga prevarila i da sam se zaljubila u drugog, a onda je on počeo da viče na mene i da me vređa... Tada sam ga upitala: "Zašto vičeš, zašto se ljutiš? Pa ja sam ti upravo rekla da volim drugog, a došla sam tebi. Vratila sam se kući, izabrala sam tebe!" Onda je prestao da viče i izvinio mi se - šokirala je iskrenošću Eva Ras u emisiji "Magazin In".

- Nikada nisam jurila za muškarcima, nisam se preterano trudila oko njih i čak sam bila neprijatna prema njima. Nisam nikada bila ni prelepa ni fatalna, a udavala sam se tri puta. Ko zna koliko bih se tek udavala da sam bila drugačija, rekla je glumica.

Posle smrti Radomira Stevića Rasa, Eva se više nije udavala i tvrdi da od tog trenutka nijednog muškarca više nije želela da pusti u svoj život.

