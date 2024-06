Legendarni događaj koji se još uvek prepričava dogodio se davne 1990. godine u Beogradu gde su se susreli frontmeni dva velika benda DŽoni Štulić i Bora Đorđević.

- Posle kažu da se ne vole Srbi i Hrvati - rekao je Bora Čorba pri prvom rukovanju sa DŽonijem Štulićem koji mu je ležerno odgovorio: Foto: P. Milošević

- Ko je Hrvat?

- DŽoni je Makedonac - dodao je drugi sagovornik.

- You talking to me? - našalio se Štulić.

- Sad ćemo mi da preuzemmo vlast i sve će biti u redu. Onda ćemo da se obogatimo. Imaćemo kuće i vile i sve - rekao je šaljivo Bora našta mu DŽoni odgovara: Foto: Jutjub printskrin/PETROVICPETAR

- Onda ćemo opet da se delimo? - završio je DŽoni rečima koje iz današnjeg ugla deluju pomalo proročki.

Potom je usledio razgovor o saradnji gde Štulić nudi Bori da "odrade" jednu pesmu. Tada Bora premijerno recituje već poznate reči čuvene pesme "Al Kapone".

