Patrijarh Pavle plenio je svojom skromnošću i mudrošću, a jednom prilikom je otkrio šta misli o prekomernom uživanju u hrani.

– Bog je nas tako stvorio, imamo hranu, imamo stomak. U čemu je smisao hranjenja? To je nadoknađivanje energije koja se radom utroši. Ja ne moram da razmišljam da li sam doručkovao ili ručao, to se po instinktu gladi saznaje. To znači da je energija potrošena, treba da se nadoknadi.

– Nagon gladi je neprijatan, ali to je samo znak da je energija potrošena i da treba da se nadoknadi. U hrani je u stvari prerađena sunčeva energija i ona se ne sme razbacivati. Dok tako čovek jede i hrani se, sve je normalno. Ali kad počne da jede radi uživanja, a ne zbog nadoknađivanja energije, onda prelazi na drugi kolosek. Znači, u svemu se mora biti umeren.

– Hrana koja odstoji nekoliko dana izložena je bakterijama koje su vrlo korisne za naš organizam, za razliku od parazita. Na taj način čovek stiče imunitet i postaje otporniji.

Da ne ostane mrvica na stolu

Koliko je vodio računa o hrani, govori i sledeća anegdota.

Patrijarh Pavle je bio gost na večeri kod tadašnjeg predsednika Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića, na kojoj je bio i Kofi Anan, a svojim smernim ponašanjem ostavio je u neverici ove političare.

Naime, tokom večere, u vreme posta, za patrijarha su bili servirani riba, hleb i povrće. Kad je sve završio, imao je salvetu ispred sebe na kojoj je bilo oko dvadesetak mrvica. On je tiho, ne obraćajući pažnju na ono što se dešava oko njega, svaku mrvu pokupio i pojeo.

Kad je završio, upitali su ga šta to radi, a on im je ovako odgovorio:

– Ne znate vi, deco moja, šta znači glad i koliko je dece širom sveta gladno, a mi bacamo hleb pored stola i u kontejnere. Nekima one predstavljaju život i nadu, a mi ih se tako lako odričemo. Setite se svaki put gladne dece širom Afrike i sveta kada vidite mrvice pored stola – rekao je tada patrijarh Pavle, piše magazin.novosti.rs.

BONUS VIDEO