Međutim, Cvetković je bio zgrožen činjenicom da vozač nije stao nego je samo nastavio svojom trasom, te je tražio savet šta dalje da radi.

"Udario me trolejbus, i zbrisao , Linija 21, na troli ima samo broj 2021....I sta sad.Hajmo akcija ima neko da javi nekome, da mi pomogne", napisao je glumac.

"Mislim živ sam, al...Baš super ponašanje, i fucked up door", objasnio je potom glumac šokiran neljudskim postupkom šofera.

"Kako da se čovek spasi od nasilnika u javnom prevozu... I od nasilnika uopšte...", napisao je Cvetković i dodao da su mu vrata od automobila udubljena i da ide u policiju da prijavi incident.

Kako je glumac kasnije ispričao, U GSP-u su mu tvrdili da vozilo garažnog broja 2021 tog dana nije saobraćalo na liniji 21, već na trasi 41 i to u vreme špica od 7 ujutru do 9.30 i od 13 do 15 sati, kao i da je taj trolejbus proveren i da na njemu nema tragova udesa.

