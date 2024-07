Voja Brajović u braku je sa 23 godine mlađom koleginicom Milicom Mihajlović.

Milica i Voja su 2002. su stupili u brak nakon čega su dobili i sina Relju.

Pre braka sa Milicom Voja je bio oženjen LJiljanom koju je pre braka poznavao dugi niz godina. Sa njom ima ćerku Iskru koja se bavi glumom i sina Vukotu koji je poznati maneken. Foto: ATA images

"Mator sam za roditeljstvo"

- Milica je puna života, optimizma i talenta. Taj spoj je dragocen za svakog ko se sa njom druži na bilo koji način. Relja je jedna Milicina vrlo hrabra odluka, moja nije. Ja sam uvek govorio prosto da to ne mogu, jer ne mogu. Eto, to je isto jedna od bitnih njenih karakteristika, da učini ono što misli da treba da učini. Učinila je bolje nego što sam ja mislio. Ja sam sada mator za tu vrstu roditeljstva, ali je zato to sad nekako slađe. Sve su to bile odluke mojih hrabrih supruga. Da sam ja odlučivao ne bi ni bilo dece. Sigurno - rekao je Brajović svojevremeno u emisiji "Sve što mi pripada".

BONUS VIDEO: