Pevač "Bijelog dugmeta", Alen Islamović, nedavno je doživeo nezgodu zbog koje je sada u invalidskim kolicima.

On se tim povodom oglasio i otkrio kako je došlo do povrede.

- Pokidao sam Ahilovu tetivu i tu se radi operacija da bi se tetiva vratila na njeno mesto. Igrao sam u Somboru tenis sa prijateljima i tamo se to i desilo. Šest sedmica moram da nosim fiksator do kolena i ne smem da se oslanjam na nogu i to je mukotrpno, zato sam u kolicima - rekao je za Blic. Foto: ATA images

- Posle otpevanog koncerta od dva sata, pevati sedeći je napor kao da dižeš rukama 100 kg nekog tereta dva sata i bol se spusti u nogu. Vi znate sa koje ja visine pevam. Da je tako lepo sedeti i pevati svi bi operski pevači to radili, a i rokeri. Normalno je da se pojavi bol tamo gde si ranjiv, ali danas imamo tablete pa ublažimo bol.

- U glavnom, moji koncerti se neće otkazivati, a ni Dugmetovi. Moj godišnji ću koristiti u septembru i oktobru, a sad je sezona rada i obećani koncerti se trebaju odraditi i treba se držati onog što sam obećao organizatorima i publici. Vidimo se.

