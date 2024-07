Radoš je, naime, podelio fotografiju sa svojim prijateljem iz mladosti, a iako nije naglasio o kome je reč, mnogi komentarišu da je u pitanju njegov kolega Lazar Ristovski.

Lazar je u svojoj objavi napisao da je njegov prijatelj iz Ravnog sela, odakle je inače i Ristovski, pa je jasno zbog čega mnogi u komentarima pišu da su ove reči upućene njegovom kolegi.

Radoš i Lazar su zajedno studirali i bili su nerazdvojni prijatelji.

OPELO ZA JEDNU MLADOST

… On iz Ravnog sela, ja iz moje Medveđe. Hodamo i jedemo - šta se našlo. On grize jabuku, ja parče kifle, pa razmenjujemo kao braća. Sve to pre pola veka, na beogradskom asvaltu ispred Skupštine.

… Nas dvojica, čisti, mladi, i visoki kao jablanovi, studenti glume i najbolji drugovi. Noć, dan - bez prestanka, uvek i svuda zajedno. Vreme oskudnosti i siromaštva, ali i idilična priča o večnom zavetu, o drugarstvu, časti i poštenju…

… Predset godina kasnije sve je otišlo u prah i pepeo, u pohlepu i gramzivost, u bahatost i otklon od svake normalnosti… To više nije čovek koga sam poznavao, čijim uspesima sam se radovao, sa kojim sam delio snove i prelepu mladost…

Gde je nestao moj najbolji drug koji bi danas da nikome ne da ni zalogaj - čak ni meni? Koji bi sve za sebe? Bože Svevišnji, ako nam uzimaš snagu, sačuvaj nam dušu, obraz i čast… - napisao je u opisu fotografije koju je objavio.

Inače, ovo nije prvi ptu da Radoš Bajić objavljuje fotografije iz studentskih dana. Pre nekoliko godina podelio je sliku na Instagramu na kojoj je tagovao svoje kolege, a među njima je bio i Lazar Ristovski.

Ristovski odbio ulogu u "Selo gori"

Inače, Radoš Bajić je nedavno otkrio da je njegov kolega Lazar Ristovski najpre odbio da glumi u ovom ostvarenju, a kasnije je promenio mišljenje.

- Odbili su me neki glumci. Na primer, imao sam veliku želju da u seriji igraju moji drugovi i klasići koji su danas veliki glumci, Bogdan Diklić i Lazar Ristovski, ali oni nisu bili zainteresovani. Kasnije je čuveni Dragan Nikolić prihvatio da igra ulogu Žote koju Dik nije hteo, a kada je "Selo gori" krenulo da hara, zvao me je Lazar i molio da mu napišem ulogu… što sam sa zadovoljstvom i učinio", ispričao je Bajić nedavno za domaće medije.

Blic

Ristovski odbio ulogu u "Selo gori" Inače, Radoš Bajić je nedavno otkrio da je njegov kolega Lazar Ristovski najpre odbio da glumi u ovom ostvarenju, a kasnije je promenio mišljenje. - Odbili su me neki glumci. Na primer, imao sam veliku želju da u seriji igraju moji drugovi i klasići koji su danas veliki glumci, Bogdan Diklić i Lazar Ristovski, ali oni nisu bili zainteresovani. Kasnije je čuveni Dragan Nikolić prihvatio da igra ulogu Žote koju Dik nije hteo, a kada je "Selo gori" krenulo da hara, zvao me je Lazar i molio da mu napišem ulogu… što sam sa zadovoljstvom i učinio", ispričao je Bajić nedavno za domaće medije.