Glumac Danilo Lazović koji je osvojio srca publike svojim ulogama i talentom, a jedan od likova kroz koji ga pamte jeste Šćepana Šćekića u seriji “Srećni ljudi”.

Lazović je rođen u radničkoj porodici u Brodarevu, da bi se nekoliko godina nakon njegovog rođenja cela porodica se preselila u Priboj gde je on završio gimnaziju.

Nakon toga je završio Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu gde je diplomirao 1974. godine, nakon čega je dobio ulogu u seriji “Otpisani”. Foto: M. Koković

Mediji su pisali kako on voli kafane i boemski život, ali nasuprot tome, on je bio porodičan čovek i voleo je glumu:

- Mama i tata upoznali su se na Zlataru 1976. godine. On je sa svojom klasom na tamošnjoj smotri govorio stihove, a ona je sa folklorom stigla sa Cetinja da učestvuje u programu. Danilo je sedeo u bašti hotela, dok su tek pristigle Cetinjanke izlazile iz autobusa. Obratio se Nadi Blam: “Je l’ vidiš onu devojku? To će mi biti žena”. Upoznali su se, i to je bilo sve - jednom je ispričala Danilova ćerka, dodavši da je on bio veoma brižan otac.

Foto: Jutjub printskrin/Danila Lazovića

U jednom trenutku kada je glumac bio na vrhuncu popularnosti, preselio se zajedno sa porodicom na Avalu, napustivši centar Beograda, a sve u cilju da mu deca imaju lepo odrastanje.

- Mislim da je to nešto najbolje što je tata mogao da uradi jer nas je sklonio s asfalta, pa su moja braća i sestra umesto da rastu čekajući lift, uživali u prirodi i zdravom detinjstvu - ispričala je njegova ćerka Jelena.

