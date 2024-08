Nakon što je ispekao dva kolača od biskvita sa različitim vrstama jaja, DŽejms je raspravljao o razlici između kokošjih i pačjih jaja. Dodao je da je kvalitet jaja ključan za dobar pekarski proizvod. Razgovor se okrenuo na temu kako mesto na kojem držite jaja može da promeni njihov uticaj na različita jela. Rekao je da su "sva jaja porozna", što je dovoljan razlog da nikada ne stavljate jaja u hladnjak.

Objasnio je da jaja "upijaju sve ukuse iz hladnjaka" zbog teksture ljuske. Jaja u hladnjaku takođe nisu dobra ideja jer hladna jaja nisu uvek najbolja za spravljanje hrane. No, držanje jaja u hladnjaku produžava njihov rok trajanja, pa je najbolje da ih spremite odmah posle kupovine.

DŽejms je ranije da bi margarin trebalo da bude zabranjen.

On se našalio da ga toliko mrzi da želi da ga zauvek uklone sa polica supermarketa. DŽejms je engleske medije progovorio o svojoj mržnji prema margarinu kojeg mnogi koriste umesto maslaca.

- Margarin treba zabraniti. To je gotova hrana, to je hrana u paketu, skrivena so, skrivena mast. To je užasna, užasna stvar, to je skoro pa plastika. Ja sam dete farmera. Uvek smo kod kuće imali punomasno mleko, maslac i pavlaku. U našoj kući nije bilo poluobranog mleka - istakao je.

- Veliki problem ove zemlje nije samo u korišćenju margarina, već činjenica da u Velikoj Britaniji ne kuva toliko ljudi kao u Francuskoj, Italiji ili Španiji - rekao je poznati kuvar.

