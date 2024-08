U njoj pominje majku Jurku Gravić kojoj nije bilo lako jer je živela sa dva muža alkoholičara, a istovremeno je morala da se brine o deci.

- Majci sam kupio stan u Hrvatskoj, blizu Paga da bude bliže sestrama. Želimo da joj pošaljemo Maksija i Vinsenta, same, bez mame i tate. Treba da se nauče samostalnosti. Želim da neko vreme provedu u Hrvatskoj s bakom, koja može štošta da ih nauči - napisao je Ibrahimović.

- Moja je majka danas spokojna i njena sreća i mene čini srećnim. Na licu i rukama možeš joj pročitati koliko se naradila u životu. Ustajala je u četiri ujutro i odlazila na posao, vraćala se popodne i vodila računa o petoro dece. Imala je dva muža Balkanca koji su pili i bili joj više na teret nego od pomoći. Foto: Profimedia

Zlatanova majka Jurka Gravić rođena je u selu Prkos pokraj Škabrnje (kraj odmorišta Nadin na auto-putu A1), a njegovog oca upoznala je u Švedskoj, gde su oboje emigrirali. Šefik je iz rodne Bijeljine u Švedsku stigao 1977. godine, a četiri godine kasnije rodio se Zlatan. Majka je za život zarađivala kao čistačica, a porodične prilike kvario je teški očev alkoholizam. Rastali su se kada je Zlatan imao dve godine. Odrastao je u Rosengardu, delu Malmea poznatom kao geto, kvart doseljenika. Živeo je u haosu, na mestu gde su tuče bile svakodnevica. A on se tukao i krao: bicikle, slatkiše, automobile...

– Kad bi mi nešto trebalo, ne bih otišao u trgovinu i to kupio, nego bih otišao u prodavnicu i to ukrao – ispričao je svojevremeno stasiti fudbaler (195 cm) u intervjuu za Bi Bi Si. No, i kad je imao novca za trgovinu, nije bilo lako. Poznata je priča kako je kupovao krevet sa ocem Šefikom. Jedva su novac skupili za krevet mališanu koji je rastao, ali nisu više imali za dostavu, pa su otac Šefik i mali Zlatan nosili krevet po ulicama Malmea.

U svojoj ranije objavljenoj autobiografiji "Ja sam Zlatan" ispričao je kako mu je baka poginula u Hrvatskoj tokom bombardovanja.

- Rat je bio čudna stvar. Nisam znao ništa o njemu. Nije mi bilo jasno zbog čega su mama i sestra obučene u crninu. To je bilo zbog bake koja je poginula u jednom bombardovanju u Hrvatskoj. Svi su bili tužni osim mene, mene nije bilo briga da li je neko Srbin ili Bošnjak ili šta već - napisao je Zlatan u svojoj prvoj autobiografiji.

