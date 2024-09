Novinar Milomir Marić je već četvrt veka u ljubavi sa koleginicom i književnicom Vesnom Radusinović.

Milomir i Vesna su pravi primer harmoničnog i srećnog para, a jednom prilikom su otkrili i zbog čega, iako su toliko dugo u vezi, nisu stali na ludi kamen. Foto: V. Danilov

Oni su toliko dugo zajedno da mnogi zaboravljaju da su i pre nego što otpočeli romansu bili u vezama sa drugim ljudima.

Na to je možda uticao i sam Milomir sa jednom svojom izjavom.

- Ja sam papučar, nisam bio ni sa jednom ženom pre Vesne, ona ih je sve izbrisala, izvršila mi je lobotomiju - rekao je Milomir, koji sa Vesnom ima divnu porodičnu oazu.

No, on je to ipak rekao samo u šali. Naime, Marić je u mladosti, mnogo pre njegove sede kose koja će mu postati jedan od zaštitnih zankova, voleo još jednu koleginicu koja je dobro poznata javnosti. Foto: Igor Marinković

U pitanju je novinarka Duška Jovanić. U periodu kada su bili zajedno i ona i on su radili u, tada poznatom i jako cenjenom listu Duga.

Međutim, ni Milomir ni Duška nisu baš pričali o svojoj vezi. Kada su jednom prilikom pitali Marića o njihovoj ljubavi, on je vešto izbegao tu temu.

- Što me pitate za Dušku Jovanić? Bili smo zajedno, ali imam crne rupe u pamćenju. Ma, je l' vi znate kako sam upoznao Vesnu - rekao je tada Marić.

No, ipak je jednom prilikom spomenuo vezu sa Duškom, ali indirektno. To je bilo kad se prisećao kako je ona radila intervju slavnim Umbertom Ekom. Foto: Printskrin Instagram/vesnaradusinovicofficial

- Krenuli smo na nekom traktoru, zajedno sa žeteocima, iz San Marina. Umberto je živeo u selu Monte Čerinjone, u nekoj bivšoj kasarni gde je smestio svoje knjige. Imao je fantastičnu biblioteku. Ja sam želeo da, otprilike, imam takvu biblioteku, kao on. Trebalo mi je nekoliko decenija da to i ostvarim - rekao je Marić.

O njihovoj vezi se malo zna i detalje svog odnosa nikada nisu iznosili u javnost, ali svojevremo Duška je o Mariću govorila sa velikim poštovanjem.

- Mariću se može osporiti mnogo toga, ali inteligencija i, narodski rečeno, načitanost, sigurno ne - bila je iskrena Duška za domaće medije.

I nakon toga se našalio i dodao da su "njegove žene su uvek bile ljubomorne na te knjige, nikad jedne na druge.”

