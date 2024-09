Jelena je na svom Instagram profilu 15. septembra objavila da se zvanično razvela od Duška Tošića i tako stavila tačku pričama o njihovom razvodu.

Ubrzo posle toga oglasio se Duško koji je istakao da želi da sada već bivšom suprugom ostane u korekktnim odnosima:

- Nakon 16 godina braka sporazumno sam se razveo od majke moje dece. Sporazum je sastavljen obostrano i na zadovoljstvo svih, a najviše se odnosilo na budućost naše dece, što je nama najbitnije - napisao je Tošić, a zatim dodao:

- Sva naša zajednička nepokretna imovina smo se dogovorili da pripadne našim ćerkama, Niki i Atini. Takođe, svaka obaveza mene kao oca i muške figure se podrazumeva. Meni je najbitnija stavka bila da mogu da provodim vreme sa našom decom kad god poželim i kad god smo u prilici.

- Što se tiče Jeleninog i mog odnosa, normalno je kada se razvod dešava, da postoje ljutnje i varnice, ali ja se nadam da će i to prestati jednog dana. Smatram da je Jelena dobra majka i dobar drug i voleo bih da ostanemo prijatelji i da imamo dobar odnos zbog naše dece. Jeleni želim sve najbolje i uvek ću biti tu za majku svoje dece, kao i za svoju decu. Sve ružne stvari treba da ostanu izta nas i jedino naša deca treba da budu centar našeg sveta, kao što i jesu - napisao je Duško u svojoj objavi.

Zanimljivo je to što je Duško zadržao jednu fotografiju sa Jelenom, dok je ona svoje sve izbrisala. Mnogi iz tog razloga spekulišu da je Duškova stvarna želja, uprkos svemu kroz šta su prošli, da bude u dobrim odnosima sa Jelenom koliko god da je to moguće.

- Potpisala sam sporazumni razvod braka posle 16 godina. Sama. Prekoputa mene na slici su moj advokat Milan Ateljević i ovlašćeni advokat dosadašnjeg supruga koji nije došao. Nisam pitala zašto. Zbog raznoraznih medijskih i društvenih nagađanja, dodaću da se sva zajednička imovina(stečena u braku) vodi na našu decu, Atinu i Niku. Staratelj naše dece sam ja. “Druga strana” nije imala drugačiji predlog. Iako neki nadasve mudri ljudi kažu da zbog dece bivši supružnici treba da budu u korektnim odnosima, ja ne želim više nikakvu poveznicu niti kontakt sa prethodnim periodom života sem ako je reč o pitanju života i smrti. U tom slučaju ću verovatno i poginuti. Elem, svako može napraviti decu, to je lako, svako se može oženiti ali ne može svako biti muž. Muž je onaj koji pored žene stoji onako kako se na potpisivanju bračnog ugovora kaže-i u dobru i u zlu… a mene je život nažalost ili na sreću “nagradio” snagom da kroz sve probleme, uspone i padove, kroz more zla, suza i loših ljudi svih proteklih godina… idem sama. Znam. Teško je stajati pored mene, teško koračati pored mene a još teže stati ispred mene. Valjda zato što sam tako strašna. Za mene često kažu da sam LUDA, verovatno su u pravu. Zato pored mene od sada može stati samo LUD. Kao ja. Ne prihvatam ništa manje. Da me kao što ja znam, LUDO voli, čak i kada me čitav svet mrzi. Nemam šta više da dodam druže sudija. Idemo dalje - napisala je Jelena na svom Instagram profilu.

