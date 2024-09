Snimak na društvenim mrežama na kojem se vidi muškarac kako navodno u Sutomoru u Crnoj Gori "čisti" plažu, šokirao korisnike širom Balkana i to upravo zbog načina na koji je to odlučio da uradi.

Ono što je najviše zaprepastilo ljude nakon što se video snimak pojavio na Iks profilu "Đetić", jeste način na koji je ovaj muškarac pristupio "čišćenju". Naime, umesto da smeće ukloni, on ga je jednostavno gurao u more.

- Ovako se u Sutomoru "čisti" plaža. Zaboravljamo da će nam more u svakom nevremenu vratiti sve ono što smo mu "dali" - stoji u opisu snimka.

— Ðetić (@KonteZanovic) September 14, 2024

Na snimku se jasno vidi kako muškarac, umesto da pravilno očisti plažu i ukloni smeće sa obale i iz mora, svesno otpad ubacuje direktno u vodu.

"Majko mila...ne trebaju nama neprijatelji"

Snimak je izazvao različite reakcije, te su korisnici Iks-a u komentarima ispod snimka mogli samo da osude neodgovorno ponašanje.

"Pa je li moguće da je ovolika sto*a?", "A kod nas je već sve moguće. Što je najgore više nas ništa ne iznenađuje", "Meni ovo liči na bezobrazluk, hoće silom na sramotu smeće da ugura u more", "Pa nije samo on sto*a, moram primetiti, nego silni ljudi koji su ostavili za sobom smeće. Odgovornost je ista. Ili koš ili poneseš u vrećici sa sobom do odlagališta ili smeštaja.", "Ja se krstim i levom i desnom", "A verovatno tako uvek radi. Nego nije ga niko snimao", "Valjalo bi ga pitati da objasni proces koji se dešava nakon što on učini ovo", "Majko mila...ne trebaju nama neprijatelji", bili su samo neki od komentara ispod videa.

