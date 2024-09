Pevačica Jelena Karleuša potpisala je papire za razvod od bivšeg fudbalera Duška Tošića nakon 16 godina braka.

Jelena se tada oglasila na svom Instagram profilu gde je saopštila detalje razvoda, a podršku su joj pružile brojne kolege.

Međutim, Karleuša je sada otkrila da je faktički još u braku s Duškom Tošićem dok sudija ne overi papire. Foto: ATA images

- Duško i ja smo faktički još u braku dok sudija to ne overi i potpiše. Da je trebalo to da bude tako, ne bismo se ni razvodili. Moram da kažem jednu bizarnu stvar, da je to i bila Duškova ideja: da prvo mora da se razvede od mene da bi ispao što veći muškarac, a da će posle opet da me zaprosi. Od toga nema ništa, bila je jasna Jelena.

