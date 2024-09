Lepa Brena i Boba Živojinović godinama su na meti loših komentara jer nisu pomogli Novaku Đokoviću kada mu je to bilo najpotrebnije.

Lepa Brena priznala je svojevremeno da je Srđan Đoković pre skoro 20 godina zamolio da finansijski pomogne Novaku što je ona odbila.

- Znam da morate da budete prijatelj i imate poverenje u onog s kim počinjete biznis, čega u navedenom slučaju nije bilo. Novaka volimo, cenimo i poštujemo, kao i njegovu porodicu. On je najsvetliji primer divnog i uspešnog momka. Želimo mu da svi njegovi snovi postanu java jer je to zaslužio, rekla je Brena koja bi sad bila bogatija za 20 miliona evra da je drugačije postupila. Foto: ATA images

O ovome je pričao i Novakov otac, Srđan Đoković.

- Nikola Pilić, kod koga je Novak u to vreme bio na Akademiji, otišao je sa suprugom u Monako i razgovarao s Filipom Cepterom o Novaku. Rekao je da je saglasan da pokrije troškove Novakovog boravka na Akademiji, to je bilo 300.000 maraka za četiri godine i što nam je bila ogromna pomoć u to vreme. Foto: Profimedia

- Filip Cepter posle toga pozove Bobu, koji mu doslovce kaže:

“Novak je dobar, ali ima bolesno srce, bolesnu petu i tatu koji je nemoguć za saradnju”. To mi je ispričao direktor Ceptera u Beogradu, a to će vam potvrditi i Nikola Pilić” – rekao je Srđan svojevremeno.

(Svet)

