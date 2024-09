Kalinići su, inače, u braku od 2006. godine, kada su rekli "da" posle godinu i po dana zabavljanja. Par se venčao u beogradskoj crkvi Svetog Marka, uz prisustvo Milanovih i Sandrinih porodica i prijatelja, kao i mnogobrojnih javnih ličnosti, dok je građansko venčanje obavljeno u jednom luksuznom restoranu.

Od tada su dobili dvoje dece – ćerku Teu i sina Vuka, a oni u svakoj prilici izgledaju zaljubljeno kao prvog dana. Kako je Milan jednom prilikom objasnio na Instagramu, njihov recept za dug i srećan brak je jasan.

– Pitaju me šta je tajna. Evo, ovo, kad se posle 16 godina sa vama i dalje ovako smeje. To je tajna – napisao je glumac na Instagramu uz fotografiju na kojoj je njegova draga odlično raspoložena.

Kao i mnoge poznate ličnosti, i oni su se suočili s tračevima, pa su tako 2014. godine tabloidi pisali da je Sandra prevarila supruga s vlasnikom jednog beogradskog kluba. Milan je postupio vrlo džentlmenski i stao u odbranu svoje supruge i braka, odbacivši sve kao budalaštine.

– Glupo mi je da mislim na to i da komentarišem. To su budalaštine. LJudi su ljubomorni na naš brak i pišu gluposti. Veću budalaštinu u svom životu nisam pročitao – istakao je tada glumac i voditelj za Kurir.

U jednom od retkih intervjua koje je dala Sandra je istakla da veruje da laže svako ko kaže da u njegovom braku nema trzavica i da sve protiče glatko.

– Nas dvoje smo prvo bili prijatelji, pa smo se zabavljali godinu i po dana, posle čega smo odlučili da uspemo. Onaj ko kaže da za tolike godine braka nije bilo teških trenutaka, taj laže jer to nije moguće – rekla je Sandra.

Prema njenim rečima, kompromisi moraju da se prave u životu udvoje, a dodala je i da je njen suprug uvek u društvu lepih žena i da se on ne libi da im udeli kompliment.

– Obe strane moraju da pređu preko mnogo toga. Naravno, žene su tolerantnije, a posebno kada muškarac ima poziv kao moj suprug. Milan je stalno na meti, voli da daje komplimente i okružen je lepim ženama koje se otimaju da budu u njegovom društvu jer je zabavan i šarmantan – rekla je Sandra Kalinić.

NJegova supruga je retka lepotica i gde god da se pojave niko nije ravnodušan na njen izgled. Kako je Milan jednom istakao, za njega je Sandra uvek i svugde najlepša i niko ne mora pred njim da hvali njegovu izabranicu jer je svestan da joj nema ravne.

– Nema osobe, ajde muškarci, ne bi sigurno pričali meni jer sam joj muž, ali interesantno je kako svaka žena, žene koje fenomenalno izgledaju, kako se oduševljavaju i dive mojoj ženi. Ali meni to ne treba niko da kaže, ja gde god da se pojavim sa Sandrom, koliko god tu ima prelepih žena, moja Sandra je ili najlepša ili među dve, tri najlepše, ja sam subjektivan, stvarno je tako – izjavio je on jednom.

Zajedno su Kalinići proživeli mnogo lepih i mnogo ružnih stvari, pa je supruga bila velika podrška Milanu 2015. godine, kada je učestvovao u saobraćajnoj nesreći.

Glumac je istakao da ne veruje da zaljubljenost bude osećanje koje traje zauvek, ali da ljubavi i smeha u njihovoj kući ne manjka. Foto: ATA images

– Kada kažu da je neko zaljubljen kao prvog dana to je laž, to je nemoguće, strast i zaljubljenost vremenom izblede. Sandra i ja smo toliko dugo zajedno i sve više i više uživamo, ali kako vreme prolazi sve smo veći prijatelji, smejemo se još više nego pre i dopunjujemo – rekao je on u jednom intervjuu.

Kako je tada objasnio, to što njegova supruga i on imaju smarta retkim bogatstvom.

– To su retke stvari koje mi imamo jer gledajući druge ljude shvatam da su mnogi zajedno samo formalno, ili da su iz nekih razloga izgubili ono "nešto" i da više nije to to – rekao je svojevremno Kalinić.

