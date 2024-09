Voditelj i glumac Milan Kalinić je 18 godina u braku sa Sandrom, a sada su počele priče o razvodu. Tada se pisalo da mu je trebalo samo mesec dana da dokaže da je pravi čovek za Sandru. Koleginica Anja Madić mu je pomogla da odabere prsten kako bi započela njihova bračna priča.

Pre nego što se oženio sa Sandrom, Milan je ludo voleo koleginicu sa klase:

- Mi smo išli zajedno na akademiju na klasu, to je Tanja Anđelić - kazao je Milan u "Pretresu" upitan koga je pre supruge najviše voleo, a onda je i pojasnio kakva je to veza bila.

- ...Zna Sandra. Tanja mi je bila onako, da kažem, jedina i prava veza pre Sandre. Bio sam baš zaljubljen i ona u mene i, voleli smo se baš, onako; bili smo negde oko godinu i po dana (zajedno), ne mogu tačno da se setim. Tanja će zauvek biti deo mog života, mora da bude - zaključio je on u pomenutoj emisiji.

Milan je u braku sa Sandrom dobio dvoje naslednika, sina Vuka i ćerku Teu. Foto: ATA images

- Videla sam da je Milan uznemiren, ali nisam ni slutila zbog čega. Nije mi se jelo slatko i jedva sam ga poslušala. Kad sam ugledala prsten, zanemela sam. To je značilo da me pita da li ću s njim da podelim život. Bila sam u šoku. Sve mi je poispadalo iz ruku. Oboje smo bili zbunjeni. On se sabrao, izašao iz kola i klekao. Samo sam ponavljala: „Da, da".

- Zauvek ću pamtiti taj sedmi oktobar. Odjednom, javila se njegova mama i šapućući konspirativno pitala da li sve ide po planu. Poslala sam poruke svim drugaricama i u roku od pola sata pola grada je znalo da se uskoro udajem - kazala je današnja gospođa Kalinić svojevremeno za medije.

(Stil)

