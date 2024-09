Ono što je sigurno jeste da joj je ostao isti osmeh, akcenat je malo i zaboravila, ali nije ulogu koja ju je proslavila.

U Americi nije želela da glumi i deluje da joj velika popularnost nije san:

- Nikada nisam to želela... Jako sam volela glumu, ali ne razumem baš tu potrebu za slavom. Mislim da nije zdravo da je želiš, jer to je samo ono da ostaviš utisak na druge, da živiš za druge. Ne verujem da sam imala tu neku potrebu, to ne ispunjava iznutra...

Kada je odlučila da glumu ostavi po strani, u Los Anđelesu se bavila raznim poslovima i radila za velika imena.

- Počela sam da radim u restoranima. U Americi ne moraš da završiš fakultet ili imaš nekakav sertifikat, treniraju te za sve. Ako imaš tu sposobnost da si dobar u komunikaciji i prodaji sve te nauče veoma brzo. Od menadžera sam postala somalijer, pa sam radila privatne događaje za Sofiju Loren, za Ilona Maska... Baš je bilo zanimljivo - kaže Ivana i otkriva da je ubrzo poželela promenu pa se preselila u Ajdaho:

- Tamo jeleni hodaju po tvom dvorištu, jako je divno. Velike kuće, reke i planine, divan kontakt sa prirodom.