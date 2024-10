Tada se zaustavio u Nišu, gde je proveo neko vreme u gostima kod jednog domaćina, nakon čega se vratio i godinama kasnije na FEST. De Nira danas neretko viđamo na mečevima Novaka Đokovića, a svojevremeno je bio u kratkoj vezi i sa bivšom mis Jugoslavije, astrološkinjom Miljom Vujanović.

NJena ćerka Maša je na Tiktoku objavila sliku majke sa Lepom Brenom, iz porodičnog doma, dok se sa decom odmaraju na krevetu, a u jednom od opisa na pomenutoj društvenoj mreži, dotakla se i holivudske face.

- Nažalost, nemam sliku Roberta de Nira iz mog stana, bila sam mala kada su on i moja mama bili u vezi, ali imam sliku Brene sa mamom i decom - napisala je Maša pored fotografije na TikToku. Foto: Profimedia

Čuvenog glumca nema u starim albumima, ali je sedamdesetih godina zaista boravio u Beogradu tokom čuvenog filmskog festivala. Tada je, kaže Maša, imao i kratku romansu sa njenom majkom.

- Još nije bio toliko popularan. Oni su tada započeli tu neku romansu. Ja se tada još nisam rodila, tako da ga, nažalost, nisam upoznala.

U maju 2000. godine na Milju je pucao tadašnji partner, Obren. Odmah nakon toga on se sam predao policiji. Milja je preživela, ali je ostala nepokretna.

- On je sedeo kod nje u stanu. Bio je to 8. maj. Došlo je do neke svađe. Da li je ona htela da on iznese svoje stvari ili nešto drugo ne znam. Živela sam u stanu prekoputa. U stanu su tog dana bili njih dvoje i brat Leon. Mama je krenula da otključa vrata manikirki, a on joj je sa velike blizine pucao u kičmu. Ona se srušila - ispričala je njena ćerka Maša u serijalu "Na ivici pakla". Foto: Jutjub printskrin/Balkan Info

Mašin brat Leon je bio u kući kada je njihova majka Milja upucana u leđa, dok je Maši tragične vesti javila kuma.

- Moj brat je doleteo. On je par dana pre toga dobio naprasnu želju da izučava prvu pomoć. Tako je uspeo da joj zaustavi krvarenje. Kad je čuo pucanj doleteo je. Držao je u jednoj ruci pištolj, a u drugoj cigaru. Kad je pucao, bacio je ugasio na podu i rekao mom bratu: 'Ubio sam ti majku'. Otišao je a se prijavi, jer će mu to biti olakšavajuća okolnost - nastavila je. Foto: Profimedia

Milja nije odmah preminula, međutim ostala je potpuno nepokretna i kao "biljka" živela narednih pet godina. Maša je svaki dan bila uz nju.

- Sećam se, videla sam je. Gurali su je. Bila je natečena i bez svesti. Vikala sam "Mama, tu sam! Ništa se ne brini". I ona je zamislite otvorila oči i nasmešila mi se - prisetila se.

