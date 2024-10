Srđan Đoković, otac najboljeg tenisera u istoriji, otkrio je u jednom intervjuu kako je porodica Đoković odbila državljanstvo koje im je nudila Velika Britanija.

Ponuda za promenu državljanstva desila se u tinejdžerskim danima Novaka Đokovića dok je njegova porodica borila veliku bitku da mu obezbedi novac za nastavak karijere.

Ova informacija se 2005. godine pojavila u javnosti, a Nole je tada doneo odluku da želi da predstavlja Srbiju, po svaku cenu. Foto: Profimedia

Upravo o ovoj temi Srđan Đoković, otac najboljeg srpskog tenisera, govorio je gostujući u emisiji "Ćirilica" kod Milomira Marića.

- Kako možeš da prodaš dušu zarad para. Da budemo Englezi? Šta bi to bilo onda... Kako da se pojavim ocu ili kako bi otišao na grob svoje majke, da kažem moja deca su Englezi. Ili neki drugi, imali smo još ponuda. A kada smo dobili ponudu, mi smo se samo godinu dana pre toga uselili u svoj stan nakon čak 17 godina bivstvovanja po tuđim stanovima po Beogradu. Pare ne mogu sve da plate, mogu, ali ne po svaku cenu. Tako se i moj Novak uvek ponaša. Ne može da da svoje ime i lik sponzorima koji nisu odraz njega. On se zdravo hrani, ponaša, on je sportista, ne može da reklamira nešto za šta se zalaže. To su samo pare. Mi smo bili sa obe strane, razlika je samo u glavi i to je to.

Upitan kako su izgledali razgovori oko dobijanja papira Ujedinjenog Kraljevstva, Srđan je rekao da je zajedno sa suprugom Dijanom pregovarao i sa decom doneo konačnu odluku:



- Hteli su da upare Mareja i Đokovića da godinama budu prvaci Dejvis kupa, ali Novak je Srbin i rođen je ovde. NJegova bit je srpska bilo bi iluzorno pričati o tome. Ja im naravno nisam to odmah rekao, rekao sam da ćemo pričati sa decom kad se vratimo u Beograd. Ja sam rekao deci (Novak je tada imao 19 godina) da imaju šansu da žive tamo i da dobijemo svi papire. Znate kakav je bio njihov odgovor? Nikakav. Ne postoji ta sila da se promeni ova situacija koja je sada i koja je bila do tada. Mi smo Srbi i ostaćemo Srbi do kraja - zaključio je on. Foto: Profimedia

Ova tema nije naročito draga ni Novaku Đokoviću, a poslednji put je o njoj govorio pre tri godine posle pobede u prvom kolu Vimbldona protiv malo poznatog DŽeka Drejpera, sina političara sa kojim su pregovarali Đokovići pre skoro dve decenije. '



- Moji majka i otac su pregovarali oko državljanstva, ja sam bio iznenađen kada sam čitao o DŽekovom ocu. Bio je to kratak razgovor. Roditelji i ja nismo želeli da se preselimo iz Srbije, iako je ekonomski to bilo vrlo privlačno - kazao je Đoković.

