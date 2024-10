"Under Milk Wood" je radio drama velškog pesnika Dilana Tomasa iz 1954. godine. Bi Bi Si je naručio predstavu koja je kasnije adaptirana za pozornicu te pretočena na male ekrane, a upravo su u onoj koja se igrala u pozorištu "Mermaid" u Londonu glumili Rut Medok, kasnije poznata po ulozi Gladys Pug u „Hi-De-Hi!“, i Vindsor Dejvis, glumac poznat po ulozi urlajućeg glavnog narednika u „It Ain't Half Hot Mum“, kao i Dejvid DŽejson najpoznatiji po ulozi Del Boja u humorističkoj seriji "Mućke". Član glumačke postave bila je i DŽenifer Hil sa kojom je DŽejson imao kratku aferu, ali posledice toga pojavile su se godinama kasnije piše Dejli Mejl.

Kako kaže sam glumac u to doba se fokusirao na karijeru te nije uspevao da izgradi nikakve ozbiljne veze jer su one, kako kaže, iziskivale previše vremena. DŽejson i DŽenifer su se razišli mirno, sa jasnim namerama i bez povređenih osećanja. DŽejson je ipak na kraju, 2005. godine, oženio DŽil, a DŽenifer se takođe udala za glumca DŽofrija Dejviona. Gotovo pedeset godina kasnije DŽejsonu stiže pismo koje će mu promeniti život.

- Da počnem od početka, tačnije mog početka. Pitam se je li ti je ikada prošlo kroz glavu, kao što je to bio slučaj s mamom i nedavno sa mnom, da bi ti mogao da budeš moj biološki otac. Već se dugo mučim s činjenicom da je pitanje ko mi je tata zapravo nerešeno. Ne želim da se mama oseća krivom. Nisam htela da „izdam“ svog pokojnog oca i beskrajno sam se brinula kako, zaboga, da ti pristupim. Međutim, stvarno bih volela da znam - stajalo je na početku pisma. Foto: Profimedia

Pošiljateljka je pismo nastavila poručivši kako nikako ne želi novac, DŽejsona zamolila za test očinstva kako bi se situacija konačno rešila te napomenula kako bi cela stvar ostala anonimna i između njih dvoje.

- Žao mi je ako ovo zvuči prilično naglo, ali očajnički se trudim da ne posustanem. Da situacijom objasnim preko pisma trebalo bi mi puno stranica, pa vas molim možemo li da razgovaramo - stajalo je na kraju pisma koje je bilo potpisano s najboljim željama i ljubavi od Ebi x (ćerka DŽeni Hil!).

Glumac kaže da je pismo otvorio u kuhinji i bio šokiran. Ruke su počele da mu se tresu, nije verovao šta je pročitao pa je to ponovio opet i opet i opet.

- Moram priznati da mi zapravo nije prošlo glavom, u ovih pedeset godina, da bi naša afera mogla da rezultira detetom te da postoji šansa da je Ebi Hil moja ćerka. Znao sam da DŽenifer i DŽofri imaju ćerku koja je takođe glumica, ali pomisao da bi ona mogla da bude moja izazvala je u meni vrtlog emocija - podelio je glumac. Foto: Jutjub printskrin/BBC Studios

Priznaje da je vesti odmah podelio sa svojom suprugom DŽil koja je takođe bila iznenađena, kako su pismo duže čitali u njima se razvila simpatija za Ebi te su pristali na test očinstva. Rezultati su pokazali kako ona uistinu jeste njegova ćerka, a prvi put su se sastali u jednom londonskom hotelu.

- Mislim da prvo niko nije znao šta da radi sa sobom. Teško mi je da objasnim kako je to upoznati nekoga ko ima skoro 50 godina, vaš je, a nikada pre ga niste sreli. Imam još jednu ćerku, Sofi (23) koju sam odgajao od rođenja i na to pomislim kada kažem da je ona moja ćerka, ali s Ebi nikada to nisam mogao - ispričao je glumac.

Nakon dugih razgovora DŽejson je saznao kako ima i unuka, desetogodišnjeg dečaka Čarlija. Dve su se porodice spojile na božićnoj večeri koja je protekla vrlo dobro. Nakon toga svi su se susreli još mnogo puta jer zaista moraju da porazgovaraju o podosta godina odvojenog života.

- Ja upoznajem Ebi i ona upoznaje mene, za to će nam biti potrebno vremena. Nažalost, DŽeni, Ebina majka, umrla je na leto 2023. Jako se nadam da joj je laknulo kad je saznala da Ebi konačno zna istinu o svojem početku te da sada može da počiva u miru - poručio je DŽejson za kraj.

