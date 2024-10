Mirjana Bobić Mojsilović jednom se prilikom prisetila vremena koje je provela u "Dugi", rame uz rame s Milomirom Marićem. Tada, na Instagramu je objavila njihovu staru fotografiju, uz poruku:

- Pronađeno među starim fotografijama. Kad smo bili mali, redakcija "Duge", 1993. (godine).

Ovime, svakako je pobrala brojne simpatije javnosti, ali i pokazala kako je Marić izgledao kad je bio mlad, te nosio dugu kosu.

Vremenom, voditelj je dobio koju boru, a sedu kosu sada nosi nešto kraću. Foto: V. Danilov

Podsetimo, Milomir već izvesno vreme uživa u ljubavi sa spisateljicom Vesnom Radusinović, ona iz prvog braka ima sina Vedrana Tuzlića, koji se sjajno slaže sa Marićem.

- Marić je imao sreće da odabere sina kakvog je oduvek želeo. On ne preferira iznenađenja. U tom smislu je odabrao Vedrana, da ga sa svojih pet godina prevaspita, nauči slovima i brojevima, kompjuteri koji su se u to doba prvi put pojavili bili su nepoznanica za Marića, dok mu Vedran nije seo na ramena u redakciji i objasnio kako to čudo radi. A ostalo je zauvek poznato kao slika i anegdota, nekoliko kucanih strana formata A4 koje je Vedran, onako videći od Marića uredno precrtao rekavši: Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Prvih pet strana se ne čitaju, to su čiste gluposti. Vedran nas oboje prevaspitava i dalje po svom nahođenju i metodama na koje smo već oguglali, ali nije preterano zadovoljan što mu se stalno nešto izmičemo i koprcamo. Za njega smo nas dvoje izgubljeni slučajevi za ovo sajber vreme - objasnila je ona jednom prilikom.

(Story)

BONUS VIDEO: