Influenserka DŽeni Martin je veoma aktivna na društvenim mrežama, te sa svojim pratiocima deli razne trenutke iz života.

DŽeni je često u centru pažnje zbog svog porekla, ali i zbog toga što je supruga našeg glumca Uroša Jovičića.

Naime, ona je u svom Tiktok videu otkrila da joj je kuma na venčanju bila zapravo tatina bivša žena, što je većinu njenih pratilaca iznenadilo, ali je DŽeni kasnije u vidu objasnila zašto je to tako bilo. FOTO: Printskrin Instagram jenniimartin / Tiktok jenniimartin

- Moj tata ima 86 godina, kada je on imao 19 godina otišao je iz Španije za Kubu. Živeo je tamo nekih 40 godina, ostao je tamo, jer mu se mnogo svidelo, pa je počeo da radi. Kada je prošlo nekoliko godina on je upoznao jednu ženu, sa tom ženom se oženio i imao dve ćerke koje su moje sestre. Kao što možete da pretpostavite razlika je između mojih sestra i mene je mnogo velika. Moj tata i prva žena su bili zajedno 15 ili 17 godina i nažalost posle tog vremena ljubav se nažalost ugasila i odlučili su da se rastanu, što je sasvim u redu. Posle toga on je i dalje živeo na Kubi, jer je radio i imao je biznis tamo - započela je DŽeni, pa nastavila:

- Nekoliko godina posle toga upoznao je moju mamu na Kubi, jer je moja mama Kubanka. Tokom tog perioda moj tata je počeo proceduru da moje sestre i majka od moje sestre idu da žive u Španiji. Dok je trajala ova procedura, slučajno jedan dan moj tata je morao nešto da dovede moju stariju sestru i rekao je mojoj mami da dođe sa njim. Ona je imala baš tremu, jer verujem da joj nije bio lak trenutak da upozna ćerke od mog tate, jer nije znala kako će ćerka da reaguje, kako će moja sestra da reaguje, da li će da bude neprijatna i bezobrazna, ali hvala bogu moja sestra je bila skroz korektna, fina, bila je super - rekla je ona i dodala:

- Mojoj mami je bilo drago, jer se nije osetila loše. Moje sestre su otišle da žive na Tenerifima i moji mama i tata su ostali još malo na Kubi, jer je tata morao da završi nešto oko posla. Nekoliko meseci kasnije su se venčali na Kubi, tad je moja mama dobila dozvolu da ide da žive u Španiji. Kada su otišli da žive u Španiju, moj tata je imao druga koji je držao neke apartmane i on mu je dao neka dva - tri apartmana da mogu on, moja mama, sestra, majka od moje sestre žive u istoj zgradi . Moram da kažem da do ovog momenta prva žena mog tate i moja mama se nisu upoznale. Ta zgrada gde su oni živeli, vi možete da živite tu, sve okej, ali ne možete da imate pse. Međutim majka od moje sestre je imala psa i ona je ćutala, međutim jedan dan, taj čovek čija je zgrada je morao da pokupi nešto iz apartmana gde je živela bivša žena mog tate i naravno ona je imala psa - rekla je ona pa nastavila: Foto: Printskrin/Instagram/jenniimartin

- Ona je preko terase ostavila psa na terasi gde su živeli moji mama i tata, moj tata je radio, a moja mama je bila sama u apartmanu. Znači moja mama se mnogo plaši pasa i kada je videla psa na terasi, naravno da je prepoznala da je to pas od tatine bivše žene. Posle sat i po vremena neko je kucao na vrata gde je živela moja mama i pogodite ko je bio-bivša žena mog tate. Došla je da se izvini prvo i da pokupi psa, moja mama je bila u šoku, jer ona nije znala. Ona je samo kucala na vrata i rekla 'Ćao, ja sam i izvini molim te pošto sam ostavila psa ovde, došao je čovek, nisam mogla'. Onda su popile kafu i bukvalno moja mama kaže da su postale dve drugarice koje se znaju ceo život. Posle su se još družile, ona je otišla kod moje mame da pije kafu, pa moja mama kod nje. Kada je moja mama zatrudnela, ona je bila jedna od najsrećnijih osoba, pa je sve bilo kao da ne postoji priča pre moje mame, kao da to nije postojalo. Kada sam se ja rodila moji roditelji su odlučili da ona bude moja kuma na krštenju. Oni su odlučili to, ona je bila mnogo srećna, moram da vam kažem da dan danas ona je osoba koja je mnogo posebna za mene. Ona je bila u Beogradu za moju svadbu, pre mesec dana za Oliverov rođendan, bila je na mom finalnom ispitu na fakultetu, jer moji roditelji nisu mogli zbog posla, znači ona je toliko bitna i ja uopšte kad mislim na nju ne osećam kao 'jao, ona je bivša žena mog tate, nego je moja kuma'', ispričala je DŽeni.

Prisetimo se, DŽeni je svog supruga Uroša upoznala na snimanju filma ''Montevideo'' kada su se zaljubili, te je ona odlučila da se preseli za Beograd i da započne život sa Urošem i osnuje porodicu.

Oni sada uživaju u ljubavi i odgajaju svog sina Olivera kog su dobili pre nekoliko godina.

