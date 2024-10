Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, u srećnom je braku sa suprugom Jelenom sa kojom ima dvoje dece - Stefana i Taru.

Jelena Đoković jednom prilikom prisetila se najtežeg perioda sa Novakom i priznala da je kao žena sportiste podnela mnoge žrtve.

- Kada je Tara imala dva meseca, Novak je otišao na mesec dana u Australiju, ostala sam sama, bez ičije pomoći u Monaku, i zvala sam tada tatu i rekla kako ne mogu sve ovo sama. On je tada dao otkaz i došao. Od tog momenta pevamo dok se bavimo decom, objašnjava mi da ne mora sve da bude tako profesionalno, a ja sam sve ovo doživela previše profesionalno, započela je priču Jelena. Foto: Profimedia

- Previše sam se unela u ulogu toga da sam žena nekog najboljeg u nečemu. Vrlo sam zahvalna na tome što sam ja Novakova životna partnerka i on je zahvalan. Ali sam mislila da moram da budem nešto posebno, a ne samo Jelena, a on me voli baš samo kao Jelenu, rekla je ona svojevremeno gostujući u jednoj emisiji na "K1" televiziji.

