Naime, Jurić je istakao da je njegova starija ćerka Saška Jurić smrt sestre jako teško podnela.

- Da li je Saška strepela za svoju bezbednost? - glasilo je pitanje.

- Nije ona, ali mi jesmo. Bilo je jako teško premostiti taj osećaj kada treba da izađe u grad, jer je isto tako Tijana otišla u selo pa je nestala. Mi smo imali veći strah nego ona. Mogu reći da Saška prve dve godine apsolutno nije bila svesna situacije, ona je tada imala 17 godina. Tek nakon dve i po godine shvatila šta se desilo. Mi nismo mogli da protumačimo neke njene postupke i ponašanje. Zapravo, to je sve bila posledica jedne ogromne traume. Ona se sada stabilizovala. Ona je baš to sve potisnula, želela je da ne bude deo tog života. Nije želela da shvati da je izgubila sestru. Ona danas mnogo teže od svih nas podnosi sve to, često je mnogo tužna, ima mnogo češće momente tugovanja - rekao je Igor Jurić za "Hype". Foto: Instagram printskrin/igorjuric73

Podsetimo, Tijana Jurić pre 10 godina je u mestu Bajmok, u noći između 25. i 26. jula nestala. Za Tijaninom se tragalo, postojala je ogromna nada da je živa, da je možda neko oteo, međutim, potraga je završena 7. avgusta. Tog dana mesar iz Surčina, Dragan Đurić, priznao je da je ubio Tijanu.

