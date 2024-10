Goran Ivanišević ostavio je trag u tenisu i kao igrač i kao trener. Dok je držao reket u rukama osvojio je Vimbldon kao autsajder 2001. godine. Potom je kao trener Novaka Đokovića sa Srbinom osvojio 12 grend slem titula. Prati Hrvata dosta bure, kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti gde je u "pravnom ratu" sa bivšom ženom Tatjanom Dragović i ćerkom Amber Marijom.

On je pre oko 20 godina imao problem u Hrvatskoj i to je povezano sa njegovom ćerkom Amber Marijom koja je rođena 19. aprila 2003. godine. Želeo je da je krsti u crkvi, ali mu je to bilo zabranjeno! Zašto? Zato što Tatjana u tom trenutku nije bila krštena. Hvarsko-bračko-viški biskup Slobodan Štambuk odbio je da krsti devojčicu iz tog razloga. Foto: ATA images, Fejsbuk/Goran Ivanisevic

Tada je hrvatski teniser poludeo i javno ih je isprozivao. "Crkva ima dvostruke kriterijume i to je problem. Zato je uvek odvajam od Boga. Oba partnera moraju da imaju sve sakramente kako bi se obavilo krštenje. Za neke pravila važe, za neke ne. Nas su ubacili u prvu grupu i prema njihovim kriterijumima ne možemo da krstimo svoje dete. Crkva ima to pravo, ali smatram da bi trebalo da se bavi mnogo važnijim stvarima. Uveren sam da ćemo rešiti i taj problem", rekao je Ivanišević tada.

Sve je bilo spremno za ceremoniju, trebalo je da bude krajem jula 2004. godine. Plan je bio da krštenju prisustvuju samo najbliži, ali su onda naišli na probleme. "Ne samo da niko ne želi da krsti našu ćerku, nego ni mene! Ni na Visu ni u Splitu ni Zagrebu", besna je bila Tatjana 2006. godine, oko godinu i po dana posle haosa koji je nastao.

Krstili su ćerku u Americi

Ono što nisu uspeli u Hrvatskoj Goran i Tatjana jesu nekoliko godina kasnije. U februaru 2009. je objavila da su u Americi uspeli da krste Amber Mariju i da urade ono što im nije dozvoljeno u svojoj domovini.

"Na mojoj ruci blista prsten, ali ne venčani, jer nije tačno da smo u Los Anđelesu krstili naše dvoje dece, već samo ćerku. Amber Marija krštena je za vreme hrvatske mise u jednoj crkvi u Kaliforniji i bio je to prekrasan i dostojanstven obred. Niko od prisutnih se nije čudio niti upirao prstom u nas", rekla je tada Tatjana.

Inače, ona je postala svetski popularna kada se pojavila u čuvenoj seriji "Prijatelji". NJih dvoje su se venčali 2009. godine, ali su se razveli samo četiri godine kasnije. Goran je posle toga pronašao ljubav sa Nives Čanović sa kojom je dobio treće dete, dok je Tatjana sreću pronašla pored manekena Vlaha Abdulića od kog je starija 12 godina i sa kojom je dobila ćerku. Foto: Profimedia

Tužio i ćerku

Prošle godine Ivanišević je objavio dramatično pismo u kom se obratio bivšoj supruzi Tatjani i optužio je da je mimo svih zakona prisvojila novac koji je zaradio tokom braka i objasnio je da će čitav slučaj da završi na sudu. Tada je navodno tužio i svoju ćerku Amber Mariju.

Hrvatski "Nacional" tada je otkrio neke detalje tog "pravnog rata" između njih. "Ivanišević je tužio i ćerku Amber, traži polovinu stana koji joj je poklonila Tatjana i tvrdi da je ugovor o darivanju stana suprotan moralu hrvatskog društva. Takođe, traži da ne plaća više alimentaciju za ćerku. Pokrenuo je više postupaka sa ciljem da se Tatjani Dragović oduzme deo imovine koji joj je pripao na osnovu ranije obostrano potpisanih ugovora, a traži i vraćanje fiktivnog kredita od 2,5 miliona evra za koji nije dostavio nikakav ugovor niti dokument", pisalo je u tekstu.

