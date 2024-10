Dušan Vlahović često je isticao da mu je porodica najveća podrška i da je majka zaslužna za to što je istrajao tokom školovanja.

- Bogu hvala, oko mene su uvek bili ljudi koji mi nisu dali da umislim da sam bitan. Roditelji su me učili da, šta god da se desi, nema spuštanja glave, ali ni šepurenja. Čim pomisliš da si bogom dan zna se šta sleduje, a pad je uvek bolan. Ne bih voleo da to doživim. Moje iskustvo govori da se naporan rad isplati. Sve ostalo je do čoveka, odnosno do onoga što je poneo iz kuće - rekao je svojevremeno Vlahović. Foto: Profimedia

- Majka je bila jasna: "Prvo škola, pa fudbal". Otac je imao više razumevanja, ali je deklarativno bio uz majku, da ne bude da ona priča jedno, on drugo. Ipak, znao sam da će mi uvek progledati kroz prste- ispričao je fudbaler.

- Moja mama, koja je medicinski radnik, posavetovala me je da upišem medicinsku. Mada, zaista je bilo uživanje ići u školu koju uglavnom pohađaju devojke - otkrio je fudbaler, koji je kasnije zbog obaveza išao na vanrednu nastavu i dobio diplomu. Foto: Profimedia

- Za učenje nikad nije kasno. Koristim svaku priliku da steknem nova znanja, nešto pročitam ili pogledam - zaključio je on tada za "Hello".

