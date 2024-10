On se udaljio da se posavetuje sa drugarima o tome da li je zaista spreman da izgovori sudbonosno "da".

Ovaj njegov potez podeljen je na Instagram stranici "Uživo sa svadbe" gde je naišao na podeljene reakcije.

Dok su neki korisnici Instagrama pohvalili mladoženjin pokušaj da unese malo humora i iznenađenja, drugi su oštro kritikovali ovaj potez, smatrajući da je trenutak bio neprikladan i ponižavajući za mladu.

"Nezrelo, neozbiljno...neke 'fore' treba izostaviti tamo gde im mesto nije", "Čim treba da se dogovara sa drugarima, rođacima, kumovima da li da se ženi, iako je fora, od tog braka nema ništa", "Ja bih verovatno nakon toga rekla ne, da olakšam muke zboru, pa neka traže mladu novu", "Mlada se od muke smeje", "Ovo nije originalno, ove fore su bile aktuelne još pre pet godina u Americi", samo su neki od komentara ispod objave.

S druge strane, mnogo je korisnika koji su istakli da originalnost doprinosi lepoti svakog venčanja, te da u ovome ne vide ništa loše.

"Preslatki su, slatko sam se nasmejala. Pa ovo je samo fora, da je ne voli ne bi bili tu gde jesu. Srećno mladencima, a bez drugova i prijatelja sa ne može ni živeti", "Baš je dobra fora, što ste na kraj srca! Srećno im bilo i da im ceo život ovako prođe u smehu i šali!", "Lepi, mladi, raspoloženi i nasmejani! Sve najbolje u životu! Da se ovako zezate kroz život i da uživate", "LJudi koji komentarišu u negativnom smislu, ili nemaju nikoga, ili su ljubomorni", "Predobrooo", komentarisali su pojedini oduševljeni pratioci ove stranice na Instagramu.

Jednog korisnika su posebno iznervirali negativni komentari, pa je svima očitao bukvicu: "Pustite ljude da žive i da venčanje prave kako oni hoće. Šta vam daje za pravo da kažete da li su u krivu ili u pravu? Gde to piše recept za banket? Banket je lični ukus, doživljaj, organizacija čar, sve je to lično od čoveka do čoveka, do njegovog/njihovog izbora. Za mene je svaki banket lep na svoj način. Za moj znam kako bih i šta bih, ali ko sam ja da kažem ovo ne treba tako ili ovako", zaključio je on.

(Kurir)