Iako se u poslednjih nekoliko godina novi benzinci prodaju više nego dizelaši, dizelaši su i dalje mnogo traženiji kod uvoza polovnih automobila iz EU i stalno povećavaju svoju brojčanu prednost. Ako vozite dizel automobil koji je proizveden nakon 2009. godine, kada je uveden Euro V standard, pa su ekološki standardi za emisiju azotnih oksida i sitnih čestica čađi značajno pooštreni, simbol koji ukazuje na problem sa filterom čestica (DPF filter) može da zasvetli na instrument tabli vašeg automobila.

Da li znate kako izgleda taj simbol i šta treba da uradite ako se ta lampica upali? Do začepljenja filtera obično dolazi usled kratkih razdaljina vožnje, posebno zbog režima gradske vožnje start-stop. Iz tog razloga, preporučuje se svima koji voze dizel automobile uglavnom u gradskim uslovima, da posle određenog vremena autoputem prođu najmanje 20 minuta vozeći brzinom od 120 km/h.

A ako se lampica upali, možete pokušati da odete do autoputa i skrenete da izduvate filter. A ako to ne uspe, moraćete da odete u servisni centar da očistite i regenerišete DPF filter. Čišćenje DPF filtera je mnogo jeftinije od cene novog filtera, tako da ako se može popraviti, to je definitivno isplativija opcija.

