LJiljana Buha, supruga LJubiše Buhe Čumeta, jedna je od junaka serije "Sablja", koja se emituje na RTS. Glumica Anđelika Simić igra ovu neobičnu ženu.

Ona je, kako je izjavila na suđenju, bila primorana da otruje svog muža, posle čega je, po naređenju Dušana Spasojevića, deset meseci bila njihova zatočena. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Na suđenju tridesetčetvorici optuženih da su kao pripadnici "zemunskog klana" izvršili više ubistva, otmica i dva teroristička akta, Buha je izjavila da je Dušan Spasojević naterao da pred zamenikom Okružnog tužioca u Beogradu svog supruga optuži za ubistvo Momira Gavrilovića.

Ona je navela da su je 2002. godine, kada je bila oteta, Dejan Milenković Bagzi i Miloš Simović, po Spasojevićevom naređenju, vodili kod tadašnjeg tužioca Nebojše Maraša.

Navodeći da joj je Spasojević rekao da pred tužiocem treba da kaže da LJubiša pokušava da je ubije kako bi joj oteo firmu "Difens roud", čiji je bila formalni vlasnik, LJiljana Buha je istakla da joj je posle posete tužiocu Spasojević rekao: "Dobro je, preslušao sam, sve si rekla onako kako sam ti kazao".

Govoreći o pismima koja su se pojavjivala u javnosti, a čiji je autor navodno bila ona, Buha je istakla da su joj Spasojević i Mile Luković Kum diktirali njihovu sadržinu, što ćemo i videti u seriji. Foto: MUP

LJilja Buha je navela da je tokom otmice držana u više stanova u Beogradu i da je Miladin Suvajdžić, koji ju je između ostalih čuvao, bio naručito drzak prema njoj i psihički je maltretirao.

LJiljana Buha ostala je upamćena kao prva žena mafije, žena koja je platila ceh sukoba između supruga LJubiše Buhe i Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića. Uz prijetnje njih dvojice, ona je mužu sipala otrov u sok. Čumetovo trovanje bilo je prvi korak ka razotkrivanju zemunskog klana.

Anđelika Simić, koja igra LJiljanu Buhu, govorila je na promiciji serije "Sablja" u Sarajevu da se da je u trenutku ubistva premijera trebalo da igra premijeru u Somboru, koja je naravno bila je odložena. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Posle projekcije, glavni utisak bio mi je koliko je ta naša priča, koja je konkretna i tiče se jedne zemlje i društva, bliska s generalnom slikom u svetu. I to me malo plaši – navela je Simićeva, dodajući da je svako od njih u ekipi shvatio seriju kao veliku odgovornost, i da je to "u svakom segmentu vrhunski odrađen posao, koji će publika znati da ceni".

