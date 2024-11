Winter is not my vibe🫠 Tekst video na russkom: V instagrame я skazala, čto užasno ne hoču zimu. Я živu v Serbii uže 2 goda. I sovsem ne skučaю po zime. No mne napisali neskolьko čelovek, čto oni mečtaюt o zime. Davaйte я rasskažu vam pro realьnuю zimu v Moskve, potomu čto я prožila tam počti 30 let. Vozmožno vы videli vot takie krasivыe foto zimы, no v realьnosti эto tolьko pervыe 5 minut, kogda vыpadaet sneg. Zima dlitsя očenь dolgo. S konca oktяbrя po konec marta pogoda očenь merzkaя. Net solnca (я pomnю odin dekabrь, kogda solnce svetilo vsego 8 časov za celый mesяc) Kurtki i metro. Neobhodimo teplo odevatьsя, potomu čto na ulice holodno. I vot na rabotu tebe nado ehatь na metro primerno čas. Tы snačala poteešь v эtoй kurtke, a potom vыhodišь i tebe holodno. Užas Transport i parkovki iz-za gor snega. Prosto posmotrite эti foto. Poslednee vremя v Moskve očenь ploho ubiraюt sneg Bože! Эto dlitsя počti polgoda! Da i hoditь tяželo, a mamočkam s kolяskami eщё tяželee. Nadeюsь, vы ponяli, počemu я ne lюblю zimu! I mne očenь nravitsя zima v Serbii