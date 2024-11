Marinom Ivković Bozalo svojevremeno ispričala sve o saradnji njenog supruga sa novoizabranim predsednikom SAD

O bezbednoj vožnji prvog čoveka SAD Donalda Trampa i njegove supruge Melanije Tramp brinuo je ni manje ni više nego Srbin.

U pitanju je Vojin Ivičić, vlasnik njujorške firme za rentiranje luksuznih automobila, koji je oženjen plavokosom narodnom pevačicom Marinom Ivković Bozalo. foto: Printskrin/Jutjub/grand produkcija, facebook

Možda ona nije dovoljno prisutna u javnosti, ali je, kako 2016.godine pričala za Kurir, i te kako dobro poznata svim članovima Trampove porodice, o čijem transportu je u to vreme brinuo upravo njen muž Vojin. On je tada bio vlasnik firme za iznajmljivanje luksuznih limuzina u NJujorku, a njegova vozila koristile su javne ličnosti. Rođen je u Bosni i Hercegovini, Ekonomski fakultet je završio u Sarajevu, pa se otisnuo preko bare. Milioner Donald Tramp bio je jedan od prvih Vojinovih klijenata. Do 2016.godine vozio je samo njega, a onda je postao šofer i njegove supruge Melanije i sina Erika.

Ova saznanja Kurira potvrdila nam je 2016.godine Ivičićeva supruga, „Grandova“ pevačica.

foto: Printskrin/Jutjub/grand produkcija, facebook

- Imala sam sreću da upoznam gospodina Trampa i njegovu prelepu suprugu Melaniju. Uvek je bio srdačan prema meni i ponašao se kao da se znamo ceo život. On je gospodin, a s njim više sarađuje moj suprug. On je sadašnjeg predsednika Amerike vozio nekoliko godina, a odskoro i njegovu ženu i sina - rekla je tada za Kurir pevačica.

- Juče mi je baš rekao da gospodinu predsedniku sada treba čak dvanaest limuzina! Toliko ih je prekjuče bilo u njegovoj pratnji. Moj muž kaže da se i dalje ljubazno javlja svim svojim zaposlenima. Velika većina naših ljudi koji žive u NJujorku voli Donalda - ispričala je Marina i nastavila:

- Nekoliko puta sam srela Trampa na ulici. Uvek je zastajao s građanima koji bi ga zaustavili da se fotografišu ili da s njim prozbore koju reč. Najčešće ga možete videti u hotelima koji su u njegovom vlasništvu. Sve on to redovno obilazi. Ima sve u životu, a ponaša se kao običan čovek. Tako je jednostavan i normalan. Zato ga moj suprug veoma ceni - istakla je pevačica.

